Lamenta Obispo ola de violencia

El aumento en la violencia familiar y social que se ha presentado en los últimos días son el reflejo de la pérdida de humanidad y de que el crimen ha rebasado toda realidad, lamentó el obispo de Irapuato Enrique Díaz Díaz.Esto luego de que se tirara un cuerpo embolsado justo frente a una caseta de la Policía Municipal, la mañana de este domingo.“No es solo frente a la Policía, ha sido en frente de toda la sociedad, el descuartizar y asesinar a un hermano y ponerlo como reto para asustarnos, limitarnos es doloroso, fuerte y si nos va rebasando hasta lo que hubiéramos pensado en el mejor de los casos”, señaló Enrique Díaz Díaz.Además, lamentó el asesinato del bebé que perdió la vida presuntamente a manos de sus propios padres.“Si en la familia no se tiene el amor, la conciliación y el diálogo, si nos molesta el llanto de un niño, ¿que no nos molestará? Si a esto se suma con alcohol, drogas violencia y apatía, nos destruye como personas (…) creo que es doloroso, fuerte, que si nos va rebasando, hasta el peor de los casos, ha rebasado la realidad”, señaló.Reiteró que es necesario trabajar desde casa con la familia y el fomento a los valores, así como el acercamiento a Dios para terminar con la violencia.“Cuando escuchamos los terribles asesinatos, las terribles luchas, las matazones, la violencia, el viendo que ya no tenemos esa misericordia y compadecerse, no mirar al otro como persona que hemos abandonado y ya no vemos al otro como un hermano, como una persona y podemos deshacernos muy fácil de ellos es una mala realidad”, opinó el Obispo.Además, Díaz Díaz también pidió oración por Nicaragua, donde se ha desatado una ola de asesinatos en contra estudiantes, obispos y familias enteras.Por otro lado, jóvenes de la Pastoral Juvenil expresaron sus principales preocupaciones y necesidades“Los jóvenes de la Diócesis de Irapuato, conformada por los municipio de Jaral de Progreso, Valle de Santiago, Huanímaro, Pueblo Nuevo, Cuerámaro, Abasolo, Salamanca e Irapuato, reunidos en las instalaciones del Comudaj nos dirigimos al señor Obispo, presidentes municipales y a toda la sociedad para pedir se dialogue, apoye y se vele por las necesidades que experimentamos como educación de calidad, instalaciones dignas, aprendizaje práctico, docentes preparados para que sean guías y ejemplo a seguir y que se fomenten valores humanos y cristianos”, dijeron.