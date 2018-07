‘Temen’ incluir a personas con discapacidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Sólo 10 de 50 personas con discapacidad evaluadas para ser incluidas en el ámbito laboral han sido aceptadas en empresas del Corredor Industrial.Así lo informó la directora del Instituto Salmantino para las personas con Discapacidad (INSADIS), Paulina García Mendizábal, quien señaló que estas inclusiones se han realizado en tiendas departamentales y cadenas nacionales de vine, a 3 meses de haber iniciado el proceso de evaluación.La funcionaria pública explicó que existe cierto temor entre los empresarios de la región de aceptar en sus centros de trabajo personas con discapacidad, pues en algunos casos se debe de invertir recurso económico en la infraestructura para adaptar las instalaciones y puedan incluir al personal.“Principalmente es como el miedo de decir si yo no tengo una rampa voy a tener que poner una rampa o si no tengo un elevador pues voy a tener que poner un elevador y me va a generar un costo, pero la verdad es que no se trata de eso, invito a las empresas para que se acerquen a nosotros y que tengan esa apertura de decir y tener la oportunidad de incluir a las personas con discapacidad en los empleos”, comentó.García Mendizábal exhortó tanto a la población como a los jefes de empresas y áreas de trabajo a conocer la agencia laboral regional de inclusión para las personas con discapacidad, proyecto que encabeza el INSADIS.Este instituto atiende a personas de 9 municipios del Estado del Guanajuato.