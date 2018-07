Paco Vela



El problema para el León es cuando logra tener la pelota no logra tener ni amplitud ni profundidad.

Luis Gerardo Lugo

Luis Miguel Guerrero

. No sólo por el resultado sino hasta por el funcionamiento.Salió para trabajar el juego de una forma ordenada, trabajando el juego desde una postura más precautoria.Tigres abrió el marcador con una pelota quieta, un falló que le da el cambio de la química al juego.Los verdes se abrieron un poco más pero lejos estuvieron de incomodar a Tigres que con lo mínimo lograron su primer triunfo en la temporada.mucho para generar oportunidades de gol.Lo que hizo el León en el Volcán fue una muestra clara de salir a no perder yque si no te acaban con un fútbol colectivo, lo hacen con puras genialidades.Pese a las ausencias, queríamos ver una propuesta diferente de juego con el León, peroTal vez suene a exagerado apenas a 90 minutos de haberse iniciado el torneo, o tal vez no, peroEs complicado hacer un juicio en el primer partido del campeonato,Aunque los verdes comenzaron bien jugándole al parejo a los locales, poco a poco fueron diluyéndose, yDe lo poco rescatable:Hay demasiado por mejorar para La Fiera, y eso es preocupante.