Cambiar o no cambiar, ese es el dilema.

México padece de manera casi absoluta la pandemia de la corrupción, que se ha enquistado en la gran mayoría de las funciones del Estado. Ha vuelto escombros la confianza en los gobiernos; la simulación y el abuso son la tónica de la política. La corrupción se ampara con el velo de la impunidad. Por ello, independientemente de quien haya resultado Presidente, cambiar es condición sine qua non para avanzar y mejorar, porque no podemos aferrarnos al pasado.El 1° de julio, una mayoría absoluta de mexicanos salió a votar por un cambio, rechazando con abrumador enojo continuar con más de lo mismo. Así fue, en lo general, aunque hubo sus contadas excepciones, como sería el caso de León, donde el alcalde Héctor López Santillana ganó la reelección con un amplio margen; los leoneses le reconocieron su trabajo y honestidad y le dieron una vez más el voto de confianza para otro trienio. ¡Enhorabuena!La posibilidad de cambiar lo que está mal y mejorar ha generado optimismo y esperanza de al menos 30 millones de mexicanos que creyeron en Andrés Manuel. Así las cosas y con el hartazgo hasta la coronilla, los electores eligieron darle a AMLO la mayoría absoluta en el control de las cámaras, con la finalidad de que hubiera un cambio de fondo y forma y no sólo cambiar todo para que nada cambie, como en el Gatopardo de Lampedusa.Pero, ¿por dónde empezar? Se podría iniciar por rehabilitar la política, tan desacreditada y malbaratada que ya muy pocos creen en ella, las decepciones padecidas han llevado al escepticismo. Es urgente cumplir compromisos, escuchar a la gente y desarrollar una buena función pública, humanista, poniendo siempre en el centro del escenario al ser humano, al ciudadano.Los mexicanos exigen una nueva relación del poder político con la sociedad, millones de personas no se sienten escuchadas ni atendidas en sus demandas. El líder que escucha genera confianza y a partir de esta virtud, más la actitud de renovación del cambio, los nuevos gobiernos de los diferentes órdenes podrían, no sólo mandar, sino escuchar y ser vasos comunicantes entre los diferentes actores sociales.Se requieren gobiernos capaces de identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás, líderes que transmitan entusiasmo y optimismo en los aspectos relevantes de la vida comunitaria.La exigencia de cambio, no solo fue para el Gobierno federal, también tiene como destinatarios a los gobernadores y altos funcionarios que se perciben distantes y ajenos al ciudadano, no ven ni escuchan, padecen de un síndrome o enfermedad llamada Hubris.Como contraste y ajeno a esas conductas, Juan Carlos Romero Hicks decía: “como Gobernador, tengo mayor obligación de escuchar que de hablar.” Ah, y a propósito, mi gobernador Miguel Márquez podría estar incubando el virus del Hubris, porque ya no ve, no oye, ni responde convincentemente a los cuestionamientos y necesita de gastar un millón de pesos diarios en imagen para satisfacer el ego. ¡Ojalá y no lo haya infectado el virus del Hubris!Esta terrible pandemia, muy esparcida en la clase política, la produce el poder, que es el portador del virus, que afecta de una manera cierta y definida a los que lo ejercen sin valores y sin mística de servicio, porque no están preparados para ello. Así lo escribió Ernest Hemingway, sorprendido de que tantas personas perdieran el contacto con la realidad tras alcanzar un puesto de autoridad.El virus del Hubris entra en el sistema linfático de los que no soportan el poder, con tal virulencia que sufren por la necesidad de recibir halagos hasta la sensación de sentirse elegidos para llevar a cabo una misión trascendental y acaban viendo a los demás por abajo del hombro, sintiéndose por encima del bien y del mal, usufructuando el privilegio de los dioses: “la soberbia.”El antídoto para este mal es la humildad y saber escuchar a la opinión pública, que ayuda a alejarse de la soberbia y la frivolidad. Escuchar es de tal importancia como el plumaje que reviste el ave para cruzar el pantano sin mancharse. Hesíodo advirtió del error de desestimar la opinión del pueblo y la buena reputación: “Hacerse de una mala reputación es una carga, ligera de levantar, pesada de llevar y difícil de descargar”.Las elecciones fueron una catarsis para el PRI y el PAN: por fin apareció la Némesis, la diosa de la venganza, la fortuna y la justicia retributiva, que sanciona, sobre todo, la desmesura y la arrogancia. Ahora, los candidatos ganadores deberán pasar de las palabras a los hechos, porque las promesas y compromisos hay que llevarlos a buen fin. Los valores de los próximos gobiernos deberán de ser un fiel espejo en el que que se identifica la sociedad. México puede estar mejor, no existe una razón para conservar viejos vicios y que no podamos progresar y romper paradigmas, que en ocasiones nos limitan.Tal vez la clase política no ha cambiado aún, pero la sociedad ya cambió y con ella la exigencia de que los gobiernos tienen que cambiar para servir, no para servirse. Los mexicanos ya saben que los votos cuentan y se cuentan, los ciudadanos despertaron más politizados, más conscientes, más participativos de la cosa pública. En retrospectiva, parecería una obra del teatro de los absurdos, como una imagen dantesca, que en México apareciera otro gobernante como Juan Manuel Oliva o Javier Duarte, de infausta memoria.¿Cambiar o no cambiar? Ese es el dilema para algunos, como Eduardo Sojo, parte del statu quo del ayer que con pesimismo fatal señala: “Son ocurrencias la descentralización de las dependencias federales que propone AMLO”. ¡Ah, qué señor Sojo, siempre con sus ocurrencias, no quiere que nada cambie para él seguir igual. Dice que se requiere de un análisis serio, ¿será el de él el único serio? Nunca se le escuchó opinar de las ocurrencias de los gobiernos en los que ha participado.Hay personas que no se resignan a adelgazar sus intereses; por lo tanto, se obstinan en que todo siga igual. Nadie desea cambios violentos, será paulatina la transformación de México, probablemente será una toma de conciencia transexenal para lograr la “Cuarta Transformación,” tal y como se dieron las grandes transformaciones históricas de México.La diferencia es que éstas se hicieron mediante las armas, derrumbando constituciones, ídolos y leyes para darle fisonomía de nación y patria a nuestro País, todo esto tomó tiempo para calar hondo, sanar heridas y lograr la reconciliación. Para lograrlo, no basta el esfuerzo de una sola persona, sino el concurso de millones con una nueva actitud para transformar el Estado mexicano. Depende de la ambición individual de cada ciudadano para lograr un gran deseo colectivo, que probablemente tome más de seis años, pero al final se logre.El ex secretario de las Naciones Unidas, Kofi Atta Annan, señaló en un texto contra la corrupción, que este fenómeno “es una plaga insidiosa que tiene una amplia gama de efectos corrosivos sobre la sociedad: socava la democracia y el Estado de derecho, conduce a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, erosiona la calidad de vida y permite que florezcan el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”.