La Olla: Policías bajo fuego

Este año 44 policías en Guanajuato han sido asesinados. Trabajan con miedo, viven con miedo.De ese total 29 se desempeñaban como policías municipales, 8 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, cinco de la Policía Ministerial, un tránsito municipal y un custudio del Cereso.Las historias de sangre han sucedido en: León, Salvatierra, Abasolo, San José Iturbide, Apaseo el Alto, Valle de Santiago, Celaya, Cortazar, Dolores Hidalgo, Irapuato, Salamanca, Uriangato, Villagrán, Jerécuaro. La gran mayoría de los hechos sucedieron en el conocido como “Triángulo de Guanajuato o de las Bermudas”, que es la región en donde más se roba combustible en todo el País.Y no tenemos información sobre el móvil y el número de detenidos sobre esos terribles hechos.Ser policía es por naturaleza un oficio de alto riesgo, pero ser policía en Guanajuato es temerario.Un hecho trágico fue el asesinato del 1 de junio a seis agentes de la Policía Vial de Salamanca. Realizaban un retén en el bulevar Sol de la colonia La Gloria cuando un comando armado los atacó.El primer caso del año fue el 11 de enero en León cuando el ministerial, Jonathan Esaú, de 24 años, murió en un enfrentamiento a balazos contra integrantes de un grupo del crimen organizado en un cateo que se realizaba en la colonia Jardines de San Juan. Un criminal también fue abatado en ese hecho.Entre los mandos asesinados está el director operativo de la Policía Municipal de Celaya, Pedro Galván Meléndez, le dispararon cuando en su día de descanso viajaba en bicicleta por una avenida el 22 de febrero. También el director operativo de la Policía de Irapuato, Javier Castañeda, eso el 19 de enero.También mujeres han sido víctimas. Una oficial de la Policía Municipal de Dolores Hidalgo, Mónica, de 42 años de edad, fue asesinada el 23 de febrero cuando circulaba en su auto. En otro hecho un Agente del Ministerio Público fue encontrada calcinada en una comunidad de Salamanca el 10 de abril.Y una secretaria perdió la vida cuando un comando armado entró a disparar al interior de la Agencia del Ministerio Público de Justicia para Adolescentes, con sede en Irapuato, el pasado 13 de marzo.Hace un mes “Causa Común”, con el respaldo de muchas otras organizaciones como el IMCO, México Evalúa, México Unido contra la Delincuencia, emitió un comunicado para exigir a las autoridades de los tres órdenes de gobierno emprender una profunda reforma policial y castigo a los asesinos.El mayor número de esos homicidios están en Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Veracruz y Estado de México, con el 60% de los casos. “Como la mayoría de los homicidios dolosos que se cometen en nuestro país, sus muertes se convierten en estadística, sin que existan consecuencias”, lamentan.El llamado fue el siguiente: “Exigimos que los gobiernos federal y locales se coloquen a la altura de su mandato y empleen todas sus capacidades para dignificar la función policial, para mejorar sueldos y prestaciones, para brindar la capacitación mínima indispensable a todos y todas las policías, y para asegurar que cuenten con las condiciones materiales y de equipamiento para sus funciones”.Frente a esta ola violenta sin freno lo primero que la autoridad en todos sus niveles debiera de preguntarse es ¿cómo se sienten los policías que todos los días salen a las calles a protegernos?En Guanajuato hay un déficit de policías en todos niveles (Federal, Estatal y Municipal). El Modelo Óptimo de la Función Policial, de la Secretaría de Gobernación, estima que la entidad tiene 0.4 policías por cada 1,000 habitantes, es decir un policía y medio menos que lo recomendado por la ONU.Pero el tema hoy no es sólo cómo tener más policías, sino el reconocer la tarea de los que ya están. El tema es complejo e incluye revisar mejores salarios y prestaciones, horarios laborales, equipamiento, capacitación, tácticas de patrullaje para estar mejor blindados a prevenir y responder a eventuales ataques, etc.Hace unas semanas, en reacción a los asesinatos de sus compañeros, se asomó una inconformidad entre elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, que para la autoridad pareciera no existió.Uno de sus elementos, Marco Alonso Villafaña Espinosa, de forma valiente salió a dar la cara y formó el Comité Estatal del Movimiento Nacional por la Seguridad en Pro de la Justicia, una organización que nació con el objetivo de que los servidores públicos relacionados con el área de Seguridad (en cualquier corporación y nivel de Gobierno) encuentren una representación y un respaldo a su tarea.El movimiento tendrá que demostrar con sus acciones la legítima preocupación por los elementos.En tanto que las autoridades todas, si quedan atrapadas en la soberbia verán esta organización como una amenaza, pero, si son inteligentes, podrán convertirla en un gran aliado para estar cerca de su gente, y, sin dejar de imponer disciplina, hacer que los oficiales que nos cuidan se sientan valorados.De entrada no les cayó muy bien la declaración del viernes del gobernador Miguel Márquez de que algunos de los policías asesinados tenían algún tipo de nexo con el crimen organizado. En su página oficial de Facebook le respondieron: “Son lamentables las declaraciones del Gobernador. Ojalá la siguiente administración tenga más ganas de sumar, de trabajar en conjunto con las ONG´s”.El góber electo, Diego Sinhue Rodríguez, prometió en su “golpe de timón” apoyar el fortalecimiento de las policías municipales (el eslabón más débil). Su “mano derecha”, el próximo secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, debe armar desde ya la “ruta crítica” para que así sea. El tiempo apremia...Empezamos el draft de los servidores públicos, los alcaldes y gobernadores electos buscan en el mercado de cerebros (eso espero) a los mejores jugadores para armar sus equipos de gobierno.El alcalde de León, Héctor López, está en la pretemporada pero el juego ya empezó. Entre las varias dudas es qué decisión tomará en la Secretaría de Seguridad Pública que hoy dirige Luis Enrique Ramírez Saldaña, quien ya estableció una marca reciente al haber permanecido durante tres años.¿El Secretario puede dar para más en el segundo tiempo del partido? Hay muchos que creen que no.La pregunta obligada es ¿quién puede salir de la banca y refrescar al equipo?, ser el revulsivo que sacuda al resto del gabinete y los haga despertar del letargo para ponerse todos a jugar para ganar.Sin pretender hacerle al adivino y sin el ánimo de adelantar nada como un hecho, hay un nombre natural en la baraja de opciones para encabezar los esfuerzos de Seguridad Pública, se trata de Bernardo León Olea, el comisionado de Seguridad Pública Municipal de Morelia, Michoacán.Es un hecho que es una carta valorada por el Alcalde, y además reconocida por organismos de la sociedad civil como la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia y el Observatorio Ciudadano de León, cuyas cabezas, Rocío Naveja y Luis Alberto Ramos, han visitado Morelia para conocer los resultados del modelo, y el pasado 12 de este mes recibieron a Bernardo como invitado especial de “La Mesa”.El nombre del funcionario michoacano es también una opción pues tanto el gobernador electo, Diego Sinhue Rodríguez, como el alcalde Héctor López, han planteado en sus compromisos la implementación de nuevas estrategias de Seguridad Pública que son tomadas del modelo Morelia.Ya usted los oyó hablar de la Policía de Proximidad, de los Juzgados Cívicos, y de los Centros de Atención a Víctimas, que son acciones que se ejecutaron en el trienio 2015-2018 del alcalde independiente de Morelia, Alfonso Martínez, con Bernardo León como Comisionado de Seguridad.Bernardo tiene en su currículum haber sido Jefe de la Unidad de Proyectos de Innovación de la Oficina de la Presidencia desde donde fue responsable del diseño y redacción de la Reforma Integral del Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal (presentada en 2003 y aprobada hasta el 2008).Hace algunos ayeres ya pasó por el terruño. En 1995-1996 laboró en la Coordinación de Asesores en Desarrollo Gubernamental de Gobierno del Estado, y por cuatro meses en la Dirección de Planeación y Desarrollo del Municipio de León como encargado del proyecto de “Servicio Municipal de Carrera”.Por cierto en 15 días el funcionario michoacano estará desocupado. No hay que perderlo de vista.Las cosas que tiene la política mexicana, surrealista como todo en este País. 20 años después estamos atorados en la misma discusión técnica y política del proyecto El Zapotillo para traer agua a León.El presidente Ernesto Zedillo publicó en 1995 el Decreto Federal que reserva las aguas del Río Verde para usos Domésticos y Público Urbano (dos terceras partes para Jalisco y una cuarta para León).Llegaron los gobiernos “del cambio” del PAN con el paisano Vicente Fox y Felipe Calderón, y se fueron sin cumplir la promesa de traernos el agua. Se va el priísta Enrique Peña Nieto, y lo mismo.El arribo de Andrés Manuel López Obrador es otra interrogante para el futuro de El Zapotillo. En sus mítines de campaña en León y Guanajuato ese no fue un tema que decidiera puntualizar, seguramente para no comprar broncas con las comunidades alteñas de Jalisco que le demandan lo contrario.AMLO regresará en septiembre ya como Presidente electo y está obligado a ofrecer certezas.El exalcalde panista leonés, candidato a la gubernatura por Morena-PES-PT, Ricardo Sheffield, asegura confiado en sus redes sociales que el “gobierno de López Obrador sin lugar a dudas lo concluirá”.Pero la jefa de Morena, Yeidckol Polevnsky, no piensa lo mismo. Ni siquiera fue prudente como AMLO para evadir el tema para mejor momento, no, lo dijo clarito “es una aberración y atrocidad”.La realidad es que la presa ya está construida a 80 metros de altura (y no a 105 metros por una suspensión judicial). Como al Decreto Presidencial no le han movido una coma, con esa capacidad el agua tendría que llegar a León y a los Altos de Jalisco, no así a la zona metropolitana de Guadalajara.Se ha dicho que así como estaría se podría salvar el pueblo de Temacapulín, no así Acasico y Palmarejo.El proceso en el que estamos es quitar la concesión a Abengoa y asignarle el proyecto al Fonadin (Fondo Nacional de Infraestructura). Eso es lo técnico, pero el tema es, sobre todo, de voluntad política para que AMLO y su gobierno transformador se “cuelguen la medallita” que nadie pudo. ¿Se animan?En Guanajuato no habrá de última hora entrega de fiats para notarios públicos.Tampoco está en puerta la entrega de más permisos para taxis ejecutivos.El gobernador Miguel Márquez, y su secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez, decidieron no sucumbir a la tentación que para muchos políticos es despedirse con las prebendas de última hora(ahi están por ejemplo los casos recientes de Jalisco, Michoacán y el Estado de México).Y no es que no sea necesaria la autorización de un determinado número de fiats para responder a la demanda creciente de asuntos, en algún momento el siguiente Gobierno tendrá que hacerlo. Lo que si ya no se iba a ver nada bien es que Márquez tomara el tema a unos días de la retirada.Para sospechas ya tuvo con la concesión de Jueves Santo del Libramiento Silao a Grupo México de forma directa y por 30 años.Lo mismo con los taxis ejecutivos cuya Ley de Movilidad -aprobada en marzo 2016- dejó en la cancha del Ejecutivo el determinar el número de permisos a otorgar, según su estudio de mercado. El Instituto de Movilidad -desconcentrado de la Secretaría de Gobierno- entregó por ahí de mil 400 y cerró pronto la puerta, desde entonces juegan al gato y al ratón con los miles de taxis que operan sin el permiso.Diego Sinhue ofreció en una entrevista de campaña para am una política de apertura para ese servicio, pero falta verlo en los hechos cuando tenga la presión de las organizaciones de taxis verdes tan cercanas al PAN. Lo que sí ya adelantó es que el tema de Movilidad ya no estará en la cancha de la Secretaría de Gobierno sino de la nueva Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Comunicaciones.