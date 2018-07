La venganza del agua

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En nuestro amado País, los recursos federales se usan como premio o castigo a los estados afines o a los adversarios. Hoy, Guanajuato aporta a la federación más de lo que recibe de las participaciones federales. Pero resulta que, en las elecciones recientes, somos el estado “más panista” o “menos morenista”, como se le quiera ver, y esto implica un riesgo y probablemente, castigos. El gobierno estatal y el municipal de León deberán prepararse para que -al igual que en el sexenio de Ernesto Zedillo- (con Fox y Calderón, por el contrario, no nos fue mal en participaciones federales), tengamos castigos los electorales guanajuatenses al reducirse las participaciones que asigne el gobierno de AMLO y que al final de cuentas, decía, siempre son discrecionales. De allí quizá, la estrategia elegida por el gobernador Márquez al buscar estos últimos seis años, acercamientos y concordia con el priísta Peña Nieto.Las declaraciones hechas esta semana por Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, anuncian lo que será sin duda, una postura que será contraria a la de los proyectos “emblema” de las administraciones panistas como la presa El Zapotillo o el programa Escudo. No se requiere ser especialista o gurú para construir el escenario seguro de que el gobierno federal planeará utilizar los recursos financieros como arma de presión contra el gobierno panista de Diego Sinhue. Los flancos de la corrupción serán difíciles de atacar, pues los gobiernos panistas aparentemente no los han tenido; el de la inseguridad será el más sencillo (somos el primer lugar en homicidios) y el segundo será el del agua, pues en los asuntos económicos (crecemos al 5.5%) y educativos (salvo el del presupuesto para el SABES) estamos protegidos los sufridos contribuyentes.Pensar en escasez de agua y en sequía es difícil cuando estos días sufrimos con las lluvias torrenciales. Parece haber mucha, demasiada agua, teniendo las presas llenas; que la naturaleza por fin, nos regala el líquido que tanto escasea y que será, por cierto, pronto, el gran dolor de cabeza de León. Las lluvias torrenciales, hijas del cambio climático, nos recuerdan que no tenemos la cultura del ahorro, del aprovechamiento, de la captación del agua. El 90% del agua que cayó en León en estas semanas se fue por el Río de los Gómez y no la volveremos a ver, pues desembocará en el océano Pacífico.Muchos nos hemos opuesto por décadas a la estrategia de construir presas (tecnología milenaria y tan obsoleta como la tienen los egipcios) y hemos propuesto el camino de los israelitas: la tecnología del agua y su “siembra”. La idea de la presa El Zapotillo ya casi concluida en los Altos de Jalisco y que vendría a resolver a largo plazo el problema del agua potable para León usa tecnología caduca hace siglos y en una economía del conocimiento es absurda. Se ha escalado en un 33% su costo y el contratista español Abengoa, sabíamos, era un pillo transnacional que mercadea los anticipos para tapar su quiebra. El problema del Zapotillo será el enorme costo y el impacto en los ecosistemas de donde se trae (además, en el contexto de tener Jalisco un gobernador de Movimiento Ciudadano y contrario al proyecto). La solución es local, es nuestra, no le demos vueltas: es la Sierra de Lobos.En el libro “León ciudad 2030”, considero tres escenarios de actividad económica, pero en todos, la restricción en nuestro crecimiento es el agua. La verdadera solución la dibujó don Jorge Arena Torres Landa: es la Sierra, en lo que él llamó por décadas “el tinaco de León”. Esto es, “sembrar el agua” en las partes altas infiltrando y reforestando como él lo hizo por años. Esta solución requiere el Banco SAPAL para optimizar el agua que tenemos y aumentar nuestra capacidad de reciclamiento. Esto incluye tarifas altas para disminuir consumos (es cierto que tenemos unos de los consumos per cápita más bajos del País 110 a 120 litros por persona diarios, pero también es cierto que, al ser una ciudad con poca agua, podríamos tener consumos todavía menores).La verdadera sustentabilidad de León está en las microcuencas de la parte norte de la ciudad. El Zapotillo nació mal; era meter “todos los huevos en una sola canasta” y no permitir que una parte de los cientos de millones que tiene guardados SAPAL, se transformaran en un banco que financiara con tasas blandas a los ahorradores junto con cuotas bajas a los pequeños y altas a los grandes consumidores; esto rompería con la percepción de “privatizar” el agua, para “democratizarla”.Como sociedad podemos en el futuro: recuperar el tinaco natural de la ciudad reforestando la Sierra de Lobos, y las mesas de Ibarrilla y de la Virgen. Deberemos hacer legislaciones municipales orientadas al estímulo fiscal para proyectos ahorradores; inversión en desarrollos tecnológicos; creación de una licenciatura en aprovechamiento y uso eficiente del agua; trabajo con colegios profesionales y con asociaciones gremiales como plomeros, para que ellos tengan “bonos profesionales” en campañas de ahorro y no solamente de reparación de instalaciones hidro sanitarias; trabajo con empresas locales que comercializan muebles de baño y materiales de plomería para promover productos de uso eficiente; financiamiento para la instalación masiva de dispositivos de ahorro en llaves y regaderas; involucrar más a la sociedad y escuelas en las campañas para evitar desperdicios; multas a los dispendios; sostener los proyectos de reducción de pérdidas en la red que tiene SAPAL; trabajar el concepto de “bonos ecológicos” donde organismos internacionales financian a empresas intensivas en consumo de agua.Para hacer realidad estas ideas, se requerirían menos de 500 millones de pesos, que se traducirían en pozos de absorción, bordos en las partes altas de la sierra, captación en estacionamientos enormes como los de Plaza Mayor (con trampas de aceite), cisternas en las casas, sistemas recolectores en fraccionamientos, captadores en fábricas y aumentar las pruebas pilotos de pozos de absorción como la de la estación de transferencia Delta. La solución exitosa en los países innovadores ha estado en educar a la comunidad y meter todos los recursos a la optimización de la demanda en el presente y generar tecnología de ello. Es prepararnos para el escenario como lo sostengo hace 20 años, de que no se concluya el Zapotillo. Sólo nos queda prepararnos para la autosuficiencia como lo hicieron los israelitas.