Un hombre enigmático (Continuación)

En estas confidencias por parte del Dr. Alfonso Durán, ya con un poco más de confianza, transcurrió una relación muy afable con visitas periódicas durante los siguientes tres años, esto es, como hasta 1980. En este lapso fuimos testigos de varios aspectos más de la vida de este personaje; trabajaba directamente en la conformación de un catálogo, registro o atlas que englobara la información específica sobre el patrimonio cultural del arte colonial religioso de México y nos explicaba cuál era ese proyecto que estaba en formación y cómo tenía que acudir a los registros del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Arzobispado de México y con el alto clero en funciones en esa época, en donde tenían que llevar un registro riguroso de cada uno de los bienes consistentes en únicamente pintura y escultura colonial, pues había otros expertos que se encargaban de la clasificación del patrimonio arquitectónico y de la compilación documental de registros contables, de decesos o panteones y de registros también de nacimientos y bautizos, así como de textos surgidos en ese período histórico.Para realizar su trabajo tenía asignado un chofer, quien lo trasladaba y apoyaba en su deambular por estos recintos de la Ciudad de México; en dos ocasiones nos invitó para mostrarnos unos óleos que se encontraban en un templo por las Vizcaínas, las cuales solamente se podían admirar con permiso especial, pero a nuestro amigo, dada su comisión oficial se le franqueaba la entrada; eran vestigios de la gran labor desempeñada por los religiosos de la Compañía de Jesús hasta antes de su expulsión de nuestro territorio; no podía faltar el complemento también de una gran pintura sobre San Francisco Javier; allí recuerdo que nos platicó sobre otra gran parte de esta obra que se ubicaba en Tepotzotlán, pero se estaba enriqueciendo un gran museo sobre el Virreinato con más obras descubiertas cuyos registros ya tenía en sus manos.La obsesión del filósofo Alfonso Durán por encontrar los signos de identidad mexicana, emulando a José Vasconcelos, autor del lema universitario “Por mi raza, hablará mi espíritu”, era perceptible por su plática y por la insistencia del tema en sus comentarios; de allí comprendimos que los objetos que exhibía en su hogar siempre iban encaminados hacia la búsqueda de íconos o figuras que representaran lo mexicano; no obstante, en sus largas charlas nos llevó a sintetizar esa obsesión concluyendo que después de mucho investigar y analizar, estimaba que los signos de la identidad mexicana en su concepto eran tres: uno espiritual o divino, como la Virgen de Guadalupe; otro de un hombre de carne y hueso, símbolo de la raza de bronce y una fiel conjunción de las cualidades propias del oriundo de esta tierra: Benito Juárez; y, por último, un símbolo que significa todo nuestro origen como nuestra historia y nuestra misma tierra, como lo es nuestra Bandera con su Escudo Nacional. Decía que un mexicano donde quiera que se encontrare, estos tres signos le simbolizaban su patria mexicana.Por fin en alguna ocasión y ya sin que trabajáramos en la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, pues yo había mudado hacia el año de 1980 a la Dirección Jurídica de un organismo descentralizado denominado Uranio Mexicano (URAMEX), tuvo la sinceridad y sin preguntarle, de explicarnos que había obtenido ese trabajo por recomendación de Carlos Madrazo Pintado, a la sazón Oficial Mayor, así como del propio Secretario, Arq. Pedro Ramírez Vázquez; allí comprendimos sus influencias para obtener el pronto pago, como lo explicamos al inicio de este relato.Una obra que nos mostró y que desde esos casi 40 años no he olvidado fue un óleo de aproximadamente 1.40 metros de largo por .80 de altura, con un marco dorado muy vhermoso, que se denominaba “La vendedora de hojas”, de la autoría del artista potosino Guillermo Aguirre y Fierro, quien destacó no precisamente en la pintura, sino en la poesía y en la literatura, autor del famoso poema “El brindis del bohemio”, muy ad hoc para las celebraciones de Año Nuevo y del Día de las Madres, que declamó magistralmente el locutor Manuel Bernal; ya en otras entregas había comentado otras anécdotas sobre esta obra con este autor; pero esta pintura dejó plasmada toda una época de los barrios marginados de mucha pobreza en la Ciudad de México, en donde se asentaban por las noches unos puestos con anafres en donde al fuego del carbón se mantenían calientes ollas con tés de hojas de limón de canela y de manzanilla y probablemente también de café, y se veía a una viejecita con rebozo sirviendo en una ollita de barro, con un pocillo de peltre blanco, el té; y a su lado, en el piso, unas botellas con líquido cristalino que seguramente eran de alcohol y frente a ella dos figuras de espaldas esperando la bebida, el ambiente era oscuro y solamente se reflejaba la claridad de la pintura con el fuego de las brasas de carbón con algunas pequeñas chispas que se elevaban poco más arriba de las ollas.Nos impresionó mucho la tarde en que después de comer y tomar nuestro Moscatel, nos invitó a que pasáramos al fondo del departamento en una recámara a donde dijo nos mostraría su mejor tesoro, lo más valioso que guardaba y que a muy contadas personas se los confiaba; cuando caminábamos tras de él con su paso lento con dificultad, pensamos mi hermano Francisco y su servidor en alguna obra de arte mucho mejor que todas las que nos había mostrado, pero al ingresar a la habitación lo que vimos nos dejó sin habla; tuvimos ante nuestros ojos una viejecita con el pelo blanco lacio que caía a los lados de su cabeza, ya muy ralo sin siquiera cubrir sus orejas, de tez muy blanca, escuálida y demacrada, vestida con una túnica blanquísima, recostada, casi sentada y solamente don Alfonso dijo: “Aquí tengo a mi madre, la he conservado por muchos años, ya casi no puede hablar, ni moverse”; los ojos de la anciana estaban muy vivos y se movían como asintiendo nuestra presencia y proyectando cierto gusto o alegría de vernos allí. Él la tocó suavemente de una mano y le dijo: “Son los amigos de quienes te he hablado, que han venido varias veces a la casa; quería que los conocieras y te conocieran”. Se hizo un silencio medio incómodo y el doctor nos invitó a salir mientras él se despedía de su madre, retornamos a la sala y cuando regresó, venía llorando, se sentó con dificultad y sacó su pañuelo para enjugar sus lágrimas. Tampoco supimos qué edad tendría la señora, ni nos atrevimos a preguntar, pero era como una reliquia u otra pieza de museo en su casa, válganme la expresión los amables lectores.Después del terremoto de 1985, como sucedió a muchos amigos, compañeros de trabajo y sobre todo familiares, la ciudad fue un caos y durante mucho tiempo perdimos el contacto, primero porque los teléfonos ya no funcionaron, después porque tuvimos diversas actividades de emergencia y nos desentendimos de verificar el estado de muchos amigos; tiempo posterior supimos que ese edificio de Tlatelolco, si bien no había sufrido derrumbe alguno, había quedado muy dañado y vimos la información de la lista de edificios desalojados y allí estaba: San Juan de Letrán 491 casi esquina con Manuel González. Edificio “Chamizal”.En 1986 retorné a esta ciudad de León y desde entonces ya no he sabido más de nuestro amigo Alfonso Durán Hernández. Aún conservo esta dirección.