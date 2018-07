Un presupuesto corto y equivocado

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Si usted está demasiado presente, el aura de poder que ha creado a su alrededor se desgastará con facilidad”.La austeridad que propone el próximo presidente de México es loable en una gran comunidad con casi 50 millones de miserables, esto, claro, a condición de que haya efectivo equilibrio del gasto público y equitativa diatribución de la suma ahorrada, pero no mediante la dádiva, sino a través del esfuerzo personal, o sea, el trabajo.Andrés Manuel ya fijó su ingreso en 108 mil pesos mensuales con la aclaración de que nadie debe, en la administración pública, ganar más que él.Como desde ahora su palabra es ley no escrita, muchos funcionarios de todos los niveles ya han hecho público el monto de sus percepciones, lo que quiere decir claramente que aceptan ese tiipo de mandato verbal e imperativo.Pregunto, por la carga de ignorancia que padezco en esa materia: ¿que no hay, en los servicios al gobierno, en los Poderes de la Unión, un tabulador que ordene los montos de las percepciones, lo mismo que en estados y municipios?De eso en no pocos ámbitos y niveles se abusa, pero es otra cuestión. Que debe evitarse el dispendio es un llamado a la cordura financiera; pero no porque un alcalde decida donar cuanto se le pague al mes, digamos a una obra de beneficencia ya que ese dinero él no lo necesita, no por ese hecho los demás serviciales de la comuna deberán hacer lo mismo.En el gobierno hay abusos de muchas naturalezas; eso debe ser frenado y penalizado, erradicado, mas ocurre que se da la rapiña en los gobiernos porque es cadena de complicidades, desde el alcalde o alcaldesa que adquiere un terreno para realizar importante obra; se pacta la suma pero por abajo del agua él o ella reciben su jugoso “moche”. ¿Huellas para posterior demanda? Ni tontos que fueran. Un personaje le llama al contador de institución de servicio social para decirle que en libros ponga la donación de un costoso aparato que va para otro lado como si estuviera allí. El galeno que se lleva a su sanatorio privado un instrumental costosísimo adquirido para servicio al público en general en un hospital civil. Cuando lo descubren le dan el “beneficio” de que lo regrese, para no denunciarlo.Sí, hay atrocidades financieras en muchos niveles de los gobiernos, desde el que autoriza el servicio de unas pantallas patrocinadas por la presidencia municipal, a una agrupación para cierto evento; el costo real es de 30 mil pesos, pero la factura se signa por 130 mil. Sí, es verdad que en muchos niveles no hay honestidad y menos austeridad; pero de eso a que todo el mundo siga la pauta que, verbalmente ha marcado Andrés Manuel, existe un mundo de distancia que debe ser examinado, ya que no por promover la austeridad, se vaya a abrir una gigantesca metodología del “empareje”.Es más y lo planteo con la máxima franqueza y el realismo que se fundamenta en números: esos 108,000.oo (ciento ocho mil pesos) no son suficientes para sostener al Presidente, aunque él y su muy respetable familia se amarren el cinturón.Veámoslo sin entrar en minucias y detalles: La renta de una casa para habltar normalmente. Unos 30 mil pesos, por lo bajito. No mencionemos el equipamiento del inmueble, que a poco ya cuenta con todos los enseres. Chofer, (Nico, que se hizo famoso en los tiempos que AMLO trabajaba como Jefe de Gobierno de la entoces Ciudad de México, recibía 70 mil al mes. Luego, para justificar tal pago se inventó que era medidor de tiempo o algo parecido). Una cocinera, recamarera, jardinero, con su salario y seguro social. Plantel para su hijo el más pequeño; los mayores a poco se defenderán hablando financieramente solos. No faltará quien los ocupe en puestos o empleos bien remunerados, no en el gobierno para evitar el “orgullo de mi nepotismo”, supongo. Una cava surtida mensualmente, pues si don Andrés es abstemio, de cualquier forma resulta educado ofrecer a ciertas visitas la copita, por lo menos de tintorrio. El mandado semanal que quien vaya a comprarlo ha de pagar, efectivo o con tarjeta; es lo mismo. Tintorería y sastre o modista, la sala de belleza. En León una alcaldesa enviaba a su retocadora para cobrar con la regidora que la mandataria había impulsado.Quedan, es evidente, muchos renglones pendientes, pero no descartemos el ahorro para el retiro, a poco se lo da el ISSSTE, pues el futuro Presidente va o ya quitó esas pensiones. Por cierto que Fox (Vicente), argumenta en dos sentidos la no anulación de tal partida; dice que así se hace, otorgarla, en todo el mundo, o sea que el hecho de que así sea es que así debe ser. Bien por el oráculo de San Cristobal. Su otro fundamento es que los ex siguen prestando servicios de consejeros. ¿Será para bien o mal, si resulta ello realidad?. A poco convendría más tener a esos personajes como senadores vitalicios. Una nueva figura, pero sin suplentes para que no sean 10 los que ordeñen la vaquita presupuestal. Es cuestión para un análisis concienzudo.Quedan pendientes en el listado, como croquetas si hay algún minino o canecillo, pero no quise abusar de detallista, sólo y muy simplemente invito a mis lectores a poner precios a esas erogaciones para ver si están de acuerdo conmigo, de que para una jerarquía presidencial, 108 mil pesos al mes no le van a alcanzar al señor López Obrador, por más austeridad que le aplique a su próxima manera de vivir.