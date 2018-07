Urge a mil 500 guanajuatenses un riñón y no hay donadores

"Hoy se hace un llamado a la conciencia social de no contaminar, no a la corrupción también hoy se hace un llamado a la cultura de donación de órganos para que cuando ese traje de la vida que uno lleva puesto ya no sirva, cederlo a otra persona.

“Hemos diseñado campañas como DONAPP para sumar a la donación esta asociación a Facebook y puede descargarse y se firma el deseo de ser donador”, resaltó Falcony.