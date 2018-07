Invitó a joven a una cita, le roba el carro, y se va con otra mujer

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un joven de 21 años fue a buscar a Faith Pugh a su casa para una cita, en el auto de ella, pero la chica llegó a su casa sin cita y sin auto.No era un 'desconocido' del todo. Desde la escuela sabían uno del otro, y un día 'de la nada me mandó un mensaje de celular y me pidió una cita'.Fue en Memphis, Tennessee. Salieron en el Volvo negro de la joven, y como él no se decidía a dónde llevarla, se detuvieron en una gasolinera.La joven llamó a su madre para que fuera a recogerla, y cuando ya estaba en su casa, una amiga le mandó un mensaje diciéndole que Kelton Griffin la había invitado a una cita.“Yo dije, ‘muy bien, vale, envíame la dirección de dónde estás y voy para allá, dile que adelante”.Los encontró en un autocine, donde la otra joven tuvo que pagar porque él no traía dinero.El joven fue arrestado después de su ocurrencia delictiva. La joven opina