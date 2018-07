“Los helados los hacen en la Ciudad de México, se hacen a mano, de manera artesanal; ya tenemos tres lugares en Querétaro y apenas estamos llegando a la ciudad (Celaya), esto fue idea e iniciativa de Natalia y Mónica, una veterinaria y la otra especialista en alimentos (respectivamente) teniendo la idea de inventar un premio para las mascotas, pensando en algo que les gustara y no les hiciera daño”, compartió Jesús, uno de los distribuidores en Celaya.





“Nosotros llegamos hace un par de meses pero ha tenido muy buena respuesta, ya se está mandando a Los Cabos, Ciudad del Carmen, Chiapas, Celaya y más”, resaltó Mariana, también distribuidora.



es un nuevo concepto deademás los envases son compostables, se degradan en 90 días.Después de analizar saboress y que no causara daño, elaboraron este helado a base de arroz, no contiene azúcar más que la de la fruta (natural) y libre de lactosa.Por ahora tienen siete asabores: frutos rojos (antioxidante), mantequilla de cacahuate (para el corazón), coco (para el pelo), manzana con arándanos (para cerebro y vías urinarias), algarrobo con amaranto (ayuda a su estomago), zanahoria/ vainilla (para la vista, sistema inmunologico y salud mental), y guanábana con vitamina C (fortalece el sistema inmune).En Facebook los pueden encontrar en la página Puppies&Cream.