Piden a regidores de Morena trabajar unidos

"Muchas veces los ciudadanos sólo participamos en las votaciones y eso, y luego nos desentendemos de nuestros representantes, y esa es la invitación, hay que hacer equipo con ustedes y la ciudadanía", externo Sergio.



"A nivel nacional se dio una votación en un sentido, muchos cambios se vienen y es momento de sumarse a los cambios, más que defender los puntos de vista propios y darle dirección al cambio que se necesita", finalizó.

A través de la plataformade internet se está haciendo laSergio Hernández Ledward es quien ha iniciado esta petición dirigida para los regidores electos Uriel Agustín Pineda, Bárbara Varela Rosales y Gerardo Sierra Ríos.La página no pide límite de tiempo ni número de firmas, hasta el día de hoy 65 personas han firmado digitalmente, además de varias más en papel.En una carta dirigida a los regidores de Morena, se menciona que es innegable que vientos de cambio recorren nuestro país, se ve venir un gobierno nacional austero, honesto, más democrático, comprometido con los más humildes y con una visión a largo plazo.El link para la firma es el siguiente: petición Sergio Hernández Ledward, ciudadano que inicio esta petición comentó que surgió por que es muy importante que los regidores trabajen juntos, y que hagan frente común entorno a los retos que tiene el Municipio, que es una invitación para que se pongan de acuerdo y definan una agenda, presentarla a la comunidad de Celaya y hacer diálogo.Resalta que la obligación del ciudadano no es sólo emitir el voto, si no que se participe, se trabaje en conjunto, se tiendan lazos entre ellos y con Celaya.Harán entrega de esta petición de manera formal en estos días.