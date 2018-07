Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El pasado fin de semana se desató un fenómeno viral nada común cuando, por influjos del alcohol, una joven pensó haber pedido en Uber un "BMW-Lamborghini".Al notar que se encontraba en un Jetta, comenzó a golpear al conductor y le exigió que le dijera "Señora Acero”, además de haberlo acusado de robo. No obstante, creyó haber pagado 400 mil pesos por el servicio.“¿Cuánto me cobras por llevarme a Madrid?”, dijo frente a sus compañeros, quienes no dejaban de filmarla mientras se mofaban de ella. Posteriormente, el clip terminó en redes sociales, donde fue rápidamente difundido.