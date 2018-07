Bryan Cranston y Aaron Paul

"Amigos míos, fans de #BreakingBad. ¡Están aquí, en Oaxaca!"

expresó Bryan Cranston en esa ocasión.

La Guelaguetza.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Sorpresa en redes sociales luego que un usuario compartiera unas fotografías con dos de los actores más aplaudidos por su serie:, de "Breaking Bad"., escribió el joven José Espinosa en las imágenes, donde se ven Cranston y Paul sonriendo en la cámara.La serie "Breaking Bad" se estrenó en enero de 2008 y se ha convertido en una de las favoritas del público.Hace un mes se dio a conocer la portada de la revista Entertainment Weekly, en la que el elenco del programa se reunió."No puedes seguir adelante. Algo que era tan indeleble y significativo en tu vida y no puedes, y no quiero. Quiero aferrarme a esos buenos recuerdos de esa reunión, tanto en ese momento como durante nuestros siete años juntos. Entonces, es un poco melancólico, en realidad. Agridulce",Los actores no han compartido imágenes de su paso por el estado, donde se lleva a cabo las fiestas de