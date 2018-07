“Sería un sueño, sería lindísimo. Ella es una inspiración, es un ejemplo. Sería un honor compartir una canción con ella”.



“Me encantaría, sólo que las mujeres son muy importantes para mí y no importa lo que sea, me gusta saber que las mujeres están bien cuidadas”.

'Felices los 4'

Maluma declaró que le encantaría hacer un dueto con la cantante Selena Gómez, detalle que los seguidores no dejaron pasar, pero todo indicaba que Selena sí.La cantante no 'respondía'. Fue durante la promoción de la película 'Hotel Transylvania 3: Summer Vacation', que la ex novia (y rompe-corazón) de Justin Bieber, habló sobre el dueto.'Zaz'!, a Selena jamás la veremos tarareandopor lo visto. La cantante se ha mostrado en desacuerdo con las letras de las canciones del cantante.No es la primera que opina que algunas de sus letras denigran a las mujeres, y con su respuesta ha dejado claro que 'no está interesada'.Con información de Tiempo y Mundo Hispánico.