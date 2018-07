'rebelión' que trató de armar en contra del juez Horacio Villalobos.



"A ver, durante la semana, porque no estoy ajeno a las redes sociales ni a los programas, vi cómo convocaste en un ejercicio de democracia, una votación para sacarme... ¿qué pretendías?"



"¿Qué hubiera pasado, querida, si me sacan?; a la siguiente semana hubieras querido hacer otra votación para sacar al director de La Academia, porque a lo mejor no te parece cómo lo maneja, y a la siguiente semana harías otra votación para hacerte dueña de TV Azteca, ¿verdad?, ¿qué crees?, las cosas no funcionan así".

"La diferencia entre tú y yo es que a mi me contrataron y tú hiciste casting"... ¡Así le responde @Horacitu a la polémica generada por Mon!



Cuéntanos qué opinas sobre esta situación con el HT oficial ⇾ #LaAcademia pic.twitter.com/0rSCKuBjzC — La Academia (@lacademiaazteca) July 23, 2018



"La diferencia entre tú y yo es que a mí me contrataron y tú hiciste casting" , le dijo Horacio, y provocó un momento de asombro y silencio.

¡Mon se convirtió en la primer expulsada de #LaAcademia! Éxito en tu vida y carrera... pic.twitter.com/CBEm5Y7ZVY — La Academia (@lacademiaazteca) July 23, 2018

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Durante la semana, Mon, alumna de La Academia, hizo polémica por laDijo que la llamaron arrogante, egocéntrica y 'cero' humilde, lo cual le molestó porque quiere que critiquen su presentación, no que se metan más allá.Y llegó el domingo, con su presentación de la canción 'Besos de ceniza' y las críticas de los jueces. Por supuesto, Villalobos le reclamó de una manera contundente que dejó callado incluso al público.La joven, nerviosa, dijo que expresó lo que sentía con sus compañeros, y el reclamo-regaño continuó.Ya para ese momento los gestos de Mon delataban sus nervios, pero le contestó al juez que ella no se cree superior a sus compañeros, y que así la hicieron ver.Y a la hora de la primera expulsión, ¿quién creen que salió 'a petición' del público?. Salió Mon.