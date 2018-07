Y pasa a semifinales

Sin despeinarse,ya que ante el retiro de la Selección de Haití, ganaron las 3 unidades en la mesa.ya que no cuenta con el plantel suficiente para presentarse a competir.A través de un oficio emitido por Alejandra Yepes, miembro de la Concacaf, se indicóy el resto se quedó en República Dominicana tratando de arreglar su visa.Ayer por la mañana se dieron cuenta que seguían atoradas con el problema administrativo y optaron por retirarse.ya que además tiene un promedio de 8 goles a favor, por uno en contra.Pese a que no tuvieron acción ayer,y por la tarde tuvieron sesión de video., luego del empate 2-2 entre Nicaragua y Trinidad y Tobago, se que se dio la noche del domingo.El cuadro que dirige Roberto Medina encabeza el Grupo B con 6 puntos, mientras quepara ver el acomodo para la siguiente llave, mientras que el conjunto trinitario se llevará en automático los 3 puntos en disputa, pues tras el retiro de Haití, a todos sus rivales se les dio la victoria en la mesa, y con ello se quedará con 4 puntos.En el sector A, la situación va muy cerrada, pues Costa Rica es el líder con 6 y en el segundo y tercer puesto se encuentran Venezuela y Colombia, con 3 puntos cada uno.El 23 de julio, las Ticas se medirán a la venezolanas y el conjunto anfitrión le hará los honores a Jamaica, que no ha podido sumar en lo que va de la competencia.