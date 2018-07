Diego Boneta habría tenido un romance con la hija de Luis Miguel

La exitosa producción Luis Miguel, la serie de Netflix sobre la vida del intérprete mexicano ha revelado más de un secreto desde su estreno. El más reciente tiene de protagonistas a su actor principal, Diego Boneta, y a la hija mayor de "El Sol de México", Michelle Salas.

El final de la historia ha dado pie a una otra historia, incluyendo una que involucra a la niña que el intérprete tuvo con la modelo y actriz Stephanie Salas, en 1989. Hace unos años atrás, en 2013, Michelle habría tenido un breve romance con Boneta.

La joven y el actor se conocieron en Los Angeles, EU, donde ambos residían y entablaron una amistad. Luego, empezaron a salir y se mostraban muy cercanos en público lo que atrajo la atención de los medios de espectáculos aztecas.

"Tengo poco tiempo de conocerla, es buena niña", respondió Diego Boneta en una ocasión al ser consultado por su relación con Michelle Salas.

"Es una tipaza. Muy guapa, muy buena onda. La acabo de conocer allá (en Los Ángeles). Nos estamos conociendo, pero no me pela", confesó el actor, que en aquel entonces no imaginaba que iba a personificar al padre de Michelle.

Ella, por su parte, se mostró mucho más reservada y evadía todo tipo de preguntas respecto al él, pero sonreía cuando hacían alusión a un romance entre los dos.

En ese entonces, la prensa especulaba que la relación iba en serio, pues incluso empezaron a corres rumores de que Diego Boneta había sido visto visitando joyerías en busca de un anillo para Michelle Salas.

Finalmente, nunca se confirmó si tuvieron algo más que una amistad y ni Michelle ni Diego volvieron a referirse más al tema.