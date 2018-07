"Equalizer" se impone y manda a Mamma Mia! a segundo lugar

Los Angeles.— La debutante cinta de acción Equalizer 2 se ubicó en el primer lugar de la taquilla en cines de Estados Unidos al recaudar más de 35 millones de dólares, reportaron ayer fuentes de la industria fílmica.



La secuela de la película protagonizada por Denzel Washington, con una estimación preliminar de 35 millones 800 mil dólares, supera los 34 millones 400 mil dólares que se cree obtendrá de viernes a domingo Mamma Mia! Here we go again.



Mamma Mia 2, respaldada por las mujeres, no es de ninguna manera una decepción y abrió en línea las expectativas. Al nal resultó que Equalizer 2 venció las proyecciones, gracias a una audiencia étnicamente diversa y gran interés entre los hombres. Equalizer 2 es la primera secuela en la carrera de Denzel Washington.



El primer ecualizador debutó en el otoño de 2014 después de abrir con 34 millones 100 mil dólares a nivel nacional. La incipiente franquicia —ambas películas fueron dirigidas por Antoine Fuqua— siguen las hazañas de un ex agente del gobierno que volvió a la acción.



Esta vez, el personaje de Washington está decidido a vengar la muerte de un amigo. Los actores Pedro Pascal, Ashton Sanders, Melissa Leo y Bill Pullman también protagonizan Equalizer 2, que marca la cuarta película que Fuqua y Washington han realizado juntos después de The Equalizer, Training day y The magnicent seven.



La tercera oferta nacional del n de semana fue Unfriended: Dark Web, que quedó en el lugar nueve con un estimado de 3.5 millones de dólares contra un pequeño presupuesto de producción de un millón.

