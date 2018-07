Acusan falta de coordinación en trabajos de apoyo a productores de café en Hidalgo

Fiordalizo Montzerratt Olvera Garrido, representante en Hidalgo de la Coalición Nacional de Organizaciones de Productores de Café (Conaprocafé) aseguró que la coordinación entre cafetaleros y el gobierno estatal podría arrojar mayores beneficios pues, hasta el momento, los trabajos han sido “aislados”.

En entrevista, Olvera Garrido, dijo que el sector cafetalero “siempre ha estado olvidado por el gobierno estatal, pero esta administración ha buscado reivindicar el camino”. Sin embargo, según dijo, si tuvieran una conexión más amplia con los productores tendrían mejores resultados.

Señaló que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagroh) les brindó una capacitación sobre café especial y por otro lado el área de Sanidad Vegetal, les entregó un producto para combatir la roya.

“Pero no ha sido un trabajo de coordinación, no han analizado qué es lo que están haciendo los productores o cuáles son sus necesidades y no se ha hecho”, mencionó.

Consideró que el apoyo no ha permeado de manera adecuada y precisó que los cursos de café especial entregados no son de mucha ayuda, “pues en Hidalgo se tiene buen grano pero no se ha avanzado para ir a un mercado de café especiales o diferenciados”.

“Es bueno que el gobierno del estado ya haya volteado al sector, pero deberían ponerse de acuerdo con todo el sector y con toda la cadena y no solo con las presidencias municipales, que son quienes sirven de vínculo con los productores”.

Precisó que se necesita una reunión de concurrencia, con la intención de que se escuchen las necesidades de todos los productores, “qué es lo que hacen, qué hace el consejo hidalguense del café y cómo trabaja el gobierno del estado, pues hasta que no haya una coordinación similar no habrá mayor trascendencia en este ámbito”.

Mencionó que en Hidalgo hay presencia de cultivo en las cuatro regiones: en la Sierra Alta, Sierra Gorda, la Huasteca y la Otomí Tepehua, zonas que tienen como característica principal la pobreza, marginación y, en su mayoría, son representadas por pueblos indígenas.

Detalló Olvera Garrido que dentro de dichas regiones hay alrededor de 10 mil productores y enfatizó que de ellos solo 10 por ciento son atendidos y apoyados, mientras que 90 por ciento restante padece de una crisis aguda que pone en peligro, incluso, la producción de café en la entidad.

Lo anterior, debido a la falta de recursos para los plantíos que pudieran garantizar una buena producción de café.