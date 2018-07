López Obrador ofrecerá avión presidencial a jefes de Estado y magnates

Aun cuando expertos aseguran que vender el avión presidencial es mal negocio, Andrés Manuel López Obrador insistió en la venta de la aeronave y se la ofrecerá a jefes de Estado y magnates con un plus: quien se quede con ese avión será parte de la historia. "Si es negocio o no es negocios eso no, imagínese si vamos a estar pagando por mantener estos aviones, y si se venden, pues ya se ahorra todo el gasto de operaciones y mantenimiento".



"Voy a hablar con presidentes si es necesario, con Primeros Ministros y jefes de Estado. Qué tal si les importa el avión presidencial y otras aeronaves. Además, lleva un plus, porque el que se quede con ese avión ya es parte de la historia", expresó.



En conferencia de prensa, en la casa de transición, López Obrador aclaró que aún no entran en los detalles de la venta del avión presidencial, pero estará en contacto también con fábricas, con la Boeing y otras empresas de aviones para conocer a quién le interesa la aeronave. Hoy, EL UNIVERSAL pública que expertos indican que la venta del avión presidencial es un mal negocio porque su precio ha caído y sugieren conservarlo los 15 años del contrato de arrendamiento.







