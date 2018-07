Diputado electo discrepa con Obrador, pide revisar la desaparición de la policía municipal

Aunque el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció la posibilidad de instalar un mando único en el país, el ganador de la diputación local del distrito 14 Tula, Ricardo Baptista González, dijo no estar a favor de desaparecer la policía municipal y que en Hidalgo se revisará el tema.

La mañana de este lunes, Baptista González realizó una visita de cortesía al ayuntamiento de Tula; planea acudir esta misma semana a Tlahuelilpan y espera que exista la disposición para ser recibido en Tlaxcoapan en breve.

En la sala de cabildo de Tula comentó que el país tiene fuertes problemas de inseguridad, los cuales han alcanzado a Hidalgo y sobre todo a Tula, por lo que se debe trabajar conjuntamente.

"Se tienen que redoblar los esfuerzos, en lo personal no soy participe de que se desaparezcan las policías municipales, nosotros no estamos de acuerdo con el mando único, no vamos a votarlo en el Congreso, pero sí vamos a apoyar la profesionalización de los elementos", afirmó.