Acusan ‘cobijo’ de autoridades a criminales

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Aunque el alto número de ejecuciones que se realizan en el estado sean en su mayoría a causa del crimen organizado resulta preocupante, además el aumento en la violencia es una clara señal de que se opera de manera impune o con “cobijo” de la autoridad, opinó el regidor con licencia David Muñoz Torres.“¿El tráfico de armas que a todas luces se da puede detenerse? Porque también es clara la complicidad con la policía local, ya detuvieron a un comandante con armas largas ¿y eso no es culpa de Peña Nieto o si?, ¿las casas donde venden drogas las tendrán ubicadas? Para eso está el área de inteligencia y suponemos trabajan coordinados con los otros niveles de Gobierno”, declaró.Señaló que no se ha hecho público el convenio de participación entre militares y municipio, por lo que la ciudadanía solo supone que con la inauguración de la Brigada Militar y el arribo de más de 3 mil efectivos se planeó algo para atender de manera más efectiva al crimen.“¿Cómo se decide cambiar por el modelo de seguridad de Morelia sin hacer público el resultado de la evaluación del modelo implementado de Chihuahua? El mismo candidato, ahora próximo Alcalde, aseguró que necesitaba tres años para dar continuidad a los proyectos y también comentó en el Ayuntamiento que no había varita mágica, se requería tiempo para que los resultados se dieran y aseguró que íbamos por el camino correcto, ¿qué le pasó?”, opinó.Aseguró que es tan obvia la falta de una estrategia que los retenes y operativos no se dan en las colonias conflictivas, siempre son en los bulevares principales para que la gente piense que algo se hace en favor de la seguridad.Por su parte, el empresario Gerardo Padilla Fuerte señaló que el primer pasó debería ser que las autoridades de todos los niveles acepten el fracaso en materia de seguridad que se vive en el estado de Guanajuato.“Hemos venido diciéndolo desde ya hace años en sociedad civil, quejándonos y pidiendo un poco más de seguridad, hay una encuesta del colegio de Contadores que señala que el 78% de la población irapuatense vive con miedo”, opinó.Recalcó que es necesario cambiar las estrategias de seguridad y trabajar en la regeneración del tejido social.“Se tiene que atacar de muchas partes no solo de una, se necesita recurso, inteligencia, coordinación y prevención regenerando el tejido social, y que cambien las estrategias de seguridad que hemos visto que no han funcionado en nada hemos visto como crecen los índices de inseguridad, para tener resultados diferentes no podemos seguir haciendo las mismas cosas”, finalizó.