Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La presencia de la delegación de Policía Municipal, ubicada en la avenida Reforma con la calle Tulipanes, de Ciudad Deportiva, le daba cierta tranquilidad a vecinos, comerciantes y transeúntes de la zona, hasta este 22 de julio.Fue cerca de las 8 de la mañana cuando este domingo, restos humanos en bolsa fueron abandonados en la delegación de Policía Municipal, lo que los ciudadanos tomaron como un reto para las autoridades y los elementos de la corporación.“Imagínate qué nos espera a nosotros, si a ellos les hacen esto, tirarles un cuerpo, si les tuvieran respeto no pasaría eso, el respeto a la policía ya se perdió, lo que debe de hacer uno es dedicarse a su trabajo, portarse bien y ya”, comentó uno de los trabajadores de un negocio cerca de la delegación, quien pidió el anonimato.AM acudió a las colonias aledañas a esta delegación, que se encuentra justo frente a la Unidad Deportiva Norte, donde ambas aceras de la avenida Reforma, están repletas de comercios, aunque por ser domingo, pocos fueron testigos de los hechos.“A mí no me tocó ver, pero mis hermanos siempre vienen a jugar futbol los domingos, pero no pudieron pasar, no les dijeron por qué, hasta que uno ya ve el internet, y ahí decía, que dejaron un cuerpo, casi nos vamos para atrás”, indicó uno de los vecinos.Aun con la presencia de la delegación, los comerciantes de la avenida Reforma no se han quedado de brazos cruzados, y han instalado en sus negocios cámaras de vigilancia, alarmas y tienen un grupo de WhatsApp para comunicarse entre ellos, y apoyarse.“Aquí cerca de la delegación está más tranquilo, pero ya para allá para Los Cobos y más para dentro de la avenida, si está feo, seguido asaltan las Guadalajara, a esas farmacias si les va muy mal, pero nosotros tratamos de apoyarnos, aunque, ya cuando te toca, te toca, no puedes hacer más, tener cuidado, no andar en malos pasos y cuidarnos entre todos”, comentó la encargada de una tienda de abarrotes.Luego de este domingo, los vecinos de las colonias aledañas a la delegación de Policía Municipal, no han modificado su rutina, aunque calificaron el hecho como una situación impactante.“Uno tiene que ir a trabajar, tiene que ir por los hijos a la escuela, salir a comprar a la tienda en la noche, no puedes dejar de hacer las cosas, cómo se cuida uno, pues nada más con la bendición, no hay de otra, son cosas muy impactantes, pero uno tiene que seguir”, reconoció uno de los vecinos de Ciudad Deportiva.