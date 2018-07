‘Hemos perdido la ciudad’: Analista

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Hemos perdido la ciudad (...) es una realidad, ese Irapuato que la gente salía a caminar en las tardecitas, ya no lo vemos, la gente salimos con miedo a la calle, nos estamos cuidando del motorraton, salimos con temor a la calle”, opinó Washington Daniel Gorosito Pérez.El analista político y social, de origen uruguayo, naturalizado mexicano desde 1998, y quien lleva viviendo desde hace 26 años en Irapuato, indicó que las autoridades, tanto a nivel municipal, como estatal, ya fueron rebasados por la delincuencia.“Somos consciente que toda esta problemática que se ha ido incrementando en las últimas décadas, y que quizá los Estados no han estado a la altura, refiriéndonos al crecimiento de la delincuencia organizada, sumados a otros problemas sociales que no se han atacada a tiempo, como las pandillas”, opinó.publicó que Guanajuato vive la peor violencia en su historia, pues entre enero y junio de este 2018, las víctimas de esta violencia suman mil 566, mientras que en 2017, en el mismo periodo de tiempo, se registraron 637 asesinatos.Además, la tasa de homicidio doloso es de 20.21 por cada 100 mil habitantes, cifras que los estadistas de organismos como el Observatorio Nacional Ciudadano han calificado ya como una ‘epidemia’, delitos por los que el estado se ha colocado en quinto lugar a nivel nacional.Gorosito Pérez, con estudios en Periodismo aplicado a Medios de Comunicación, licenciado en Sociología de la Educación, con maestría en Sociología Educativa, opinó que la inseguridad debe ser atendida enfocándose en el tema de prevención y vocaciones, esto último, sobre todo para la generación de policías municipales.“No hay recetas hablando de seguridad en América Latina, que es el continente más violento del mundo, no tenemos una guerra declarada por suerte, y sin embargo tenemos la mayor cantidad de muertes por violencia”, detalló.El analista uruguayo agregó que las autoridades se enfocan en la cantidad de elementos policiales que se deben sumar a la corporación, aunque indicó, ‘cantidad no es calidad’, por lo que se podrían estar priorizando estrategias que no darán los mejores resultados.“Hay una realidad, muy poca gente quiere ser policías en estos momentos, independientemente de que se les ofrezca un mejor salario, muy merecido por cierto, no todo pasa por ahí, se habla de la tecnología, que hemos visto que a nivel estatal se ha invertido mucho y no ha dado el resultado esperado, creo que más bien la clave es en la formación del recurso humano”, opinó.El profesor en diferentes instituciones educativas de Irapuato, recomendó acudir a las alianzas que se pueden realizar con especialistas fuera del país, buscando bajar incidencia de las problemáticas.“Lo que urge ahorita en materia de seguridad es bajar la incidencia del problema (...) la problemática de la inseguridad es consecuencia de otros problemas, un tema multifactorial que no se ha tratado a tiempo, y son problemáticas sociales, no hay combate a la pobreza, a nivel municipal, se deja a nivel federal, estamos hablando que en Irapuato un poco más del 33% de la población vive en la pobreza, son situaciones que se deben atender, ya”, finalizó.