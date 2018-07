‘Inundan’ fugas a la Esfuerzo Obrero

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Múltiples fugas en la colonia Esfuerzo Obrero, principalmente en la calle Mártires de Tacubaya, preocupan a los colonos.“Hay varias fugas aquí en la colonia Esfuerzo Obrero principalmente en la calle Mártires de Tacubaya desde hace varias semanas y la compañía Japami no ha hecho caso a las distintas personas que han reportado este problema”, señalaron.Vecinos explicaron que hasta el momento desconocen la situación que originó las fugas que se presentan en el suelo de las calles e incluso dentro de algunas viviendas.Además, señalaron estar preocupados pues dichas fugas generan baches de gran tamaño en la zona y daños a sus vehículos.“Hace varias semanas adelante de mi casa había una fuga y se había reportado, pero no vinieron a solucionarlo y empezaron a salir más fugas en esta calle principalmente, sin embargo, en las calles de a los lados también empezaron a brotar más y varios de los vecinos se juntaron y fueron a Japami a pedir solución, pero no han venido”, dijeron.Señalaron que la humedad que se genera dentro de las casas daña sus pertenencias.“En mi casa salió la fuga y en otras casas igual, lo que está provocando que se meta la humedad”, explicaron.Asimismo, se dijeron preocupados del gran desperdicio de agua que la problemática representa, así como por el estancamiento del agua y las consecuencias en su salud que pudiera ocasionar, por lo anterior pidieron a las autoridades correspondientes dar pronta solución y atender sus inquietudes.