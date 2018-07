Ven ingenieros fallas en obras de Díaz Ordaz

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La colocación de tubería de 10 pulgadas de diámetro en las obras hidráulicas que se realizan en el bulevar Díaz Ordaz, en el tramo frente a la Central de Autobuses, fue cuestionada por el presidente del Colegio de Ingenieros de Irapuato, Juan Carlos Briseño Martínez.Estas obras son parte de la rehabilitación que se inició desde abril del 2017, en el bulevar Los Reyes, y que ahora continúan en este tramo, donde el ingeniero irapuatense incluso adjuntó fotografías para cuestionar el diámetro de las tuberías.“Se introduce tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 10 pulgadas de diámetro, es para red de atarjea (drenaje sanitario), las descargas las realizan con tubería de PVC de 6 pulgadas de diámetro, es importante conocer el proyecto para saber cuáles son las especificaciones del mismo para la instalación de ésta tubería”, comentó.Briseño Martínez, quien realizó un recorrido por la zona de la obra, agregó que al ver los trabajos del personal de la constructora VISE, que está a cargo de las acciones en todo el Tercer Cinturón Vial, también constató que se está utilizando material para el relleno a los costados de la tubería, que podría no ser el adecuado.“El acostillado de la tubería la realizan con material producto de la excavación (tierra), lo cuál es incorrecto, debe ser con material inerte de banco (tepetate) y por lo menos hasta 30 centímetros por arriba de lomo del tubo, el material producto de excavación no permite un grado de compactación necesario para la protección de la tubería, por otro lado sí en el contrato especifican rellenos y acostillados con tepetate, se estarían “ahorrando” mucho dinero al hacerlo con tierra”, explicó.El presidente del Colegio de Ingenieros de Irapuato ha sido uno de los principales críticos de la obra, señalando que se han detectado fallas, primero por las anegaciones en la obra que se registraron hace algunas semanas por las lluvias, y ahora en el material que se utiliza para el drenaje, que insistió, no corresponden a las necesidades de la obra que se realiza.