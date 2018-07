Certezas y dudas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ganó Andrés Manuel López Obrador. Yo no voté por él, no era mi candidato. Sin embargo, ganó con un muy amplio e indiscutible margen y eso lo legitima para muchas cosas que pretende impulsar.Desde el domingo 1º de julio en la noche, en nuestro país se está más al pendiente de lo que diga o haga nuestro Presidente electo, que el Presidente en funciones. Me parece algo natural, pues estamos a la expectativa del rumbo que tomará el nuevo gobierno a partir del 1º de Diciembre.En días pasados, Andrés Manuel López Obrador nos compartió un documento donde habla de 50 puntos que impulsará su gobierno para combatir la corrupción y las medidas de austeridad que se impondrán desde el Gobierno FederalCiertamente me gusta la idea de pensar en un gobierno austero y cercano a la gente, un gobierno sin dispendios ni prerrogativas. Hay temas entre los que propone que verdaderamente me parecen muy acertados y necesarios, pero hay otros que de botepronto me parecen no tan alcanzables y tal vez no tan buenos.Entre los principales puntos que se impulsarán están: la eliminación del fuero para el Presidente y para cualquier servidor público. También la eliminación de secretarios particulares, choferes para funcionarios que no sean Secretarios o Subsecretarios, escoltas -salvo para los encargados de la seguridad-, eliminación de seguros de gastos médicos mayores o de separación individualizada; se van a suprimir cualquier tipo de fideicomisos o mecanismos utilizadas para bajar y ejecutar recursos públicos.Además, se bajará el sueldo él mismo y también a los funcionarios de confianza que ganen mas de un millón de pesos al año.Particularmente esta propuesta de reducir drásticamente los salarios ya levantó ámpula sobretodo en el Poder Judicial -donde los magistrados ganan cerca de 600,000 pesos mensuales incluyendo los que ya están jubilados- o en los Organismos Autónomos como el INE, donde los Consejeros ganan cerca de 250,000 pesos mensuales. En el caso del Poder Judicial, una de sus excusas para no querer bajarse el sueldo -palabras del propio Presidente del Poder Judicial Ministro Luis María Aguilar-, es que ese sueldo junto con una pensión digna y la seguridad en el trabajo, son las que garantizan la imparcialidad de sus resoluciones y que la vara de la justicia se mantenga inmune a la corrupción. La verdad me indigna la visión del Poder Judicial, pues si bien es cierto la impunidad tiene muchos rostros, varios de ellos están en jueces y miembros del poder judicial. Así que utilizar ese discurso es mezquino y lastima a los casi 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza.Todo eso me parece muy bien, pero hay otras propuestas que se me hace que no necesariamente tendrán buenos resultados. Por ejemplo, la decisión de sacar de la Ciudad de México las Secretarías de Estado y los Órganos Descentralizados no creo que sea muy práctico. Si bien es cierto la República Mexicana es un gobierno Federalista, la verdad es que de facto somos como Centralistas de “closet”, por lo que la dinámica de la vida política nacional está sustentada en la Ciudad de México, como ciudad capital del país. Estimo que enviar a cada uno los estados alguna de las secretarías haría más torpe el andamiaje burocrático, máxime pues otra de las propuestas de AMLO es desaparecer las delegaciones federales en los estados y solamente nombrar a un Coordinador Estatal.¿Quiero ver cómo va a estar el tema de los trámites que tengamos que hacer con alguna secretaría federal? Por ejemplo, algún permiso o trámite que tengamos que hacer con la Secretaría de Economía y que se va a ir a Monterrey. Y ¿ahora sin delegado de Economía en Guanajuato? Pues no sé cómo se facilitará la burocracia. Es decir, yo creo que todo ello se puede lograr y algún día será eficiente y efectivo, pero mientras eso pasa (calculo algunos años), no necesariamente será bueno.Otra de las ideas que me parecen complicadas es que desaparecerán las áreas de las dependencias tales como Oficialía Mayor, Comunicación Social, Jurídico y las compras serán manejadas a nivel central de forma consolidada. Eso quiere decir, que las secretarías no tendrán área administrativa y el manejo será para todos desde la Secretaría de Hacienda, o no tendrán área de comunicación social, o jurídico y éste será manejado tal vez desde la Función pública. ¿Y las compras? Si serán centralizadas, ¿quiero ver cómo le van a hacer para que sea expedido y no se haga eterno el de por sí lento trámite de adquisiciones?Hay que ver como se dan las cosas. Yo, como muchos, quiero que las cosas cambien en el país y si ésta es la ruta, pues adelante y la apoyaré en todo momento, pero si no es por aquí, espero que se tenga la voluntad en nuestro próximo Presidente de rectificar el camino.