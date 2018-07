Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ánimo que ya es lunes. En un par de años una empresa de calzado pasó de tener un valor cero a en la actualidad estar valuada en 100 millones de dólares.Su nombre es Tecovas, surge en Austin, Texas, y en la actualidad supera en ventas a grandes firmas como: Lucchesse y Dan Post.En septiembre de 2017 la marca occidental directa al consumidor anunció la recaudación de 2.6 millones de dólares en fondos para expandir su equipo, línea de productos y mercadotecnia.El éxito de la estadounidense es factor en un importante porcentaje del 15% en el aumento de exportación de bota que registró Guanajuato en envíos a Estados Unidos el año pasado.En León cuenta con una red de fabricantes de bota y marroquinería que son los creadores del 100% del producto que la marca vende en todo el mundo.¿Estás cansado de comprar a sobreprecio y estás a favor del comercio justo? Es la pregunta que aparece al entrar en su portal de Internet. En caso de que su respuesta sea no, habrá terminado todo acceso al sitio.La pregunta va más allá de una simple estrategia para captar la atención de sus visitantes, en Tecovas su pago a los fabricantes es al momento de recibir su pedido y si alguna de las empresas que les realiza producto se entera que tiene adeudos con sus proveedores, en ese momento la relación de negocios con Tecovas habrá concluido.Paul Hedrick, un joven de 30 años, es quien está detrás de esta empresa que es parte de la historia de una persona que en su niñez su zapato favorito eran las botas y hoy es el CEO de una de las marcas más exitosas.Irónicamente en sus primeras visitas a México, en particular a León, pocos boteros creyeron en él, a varios les pidió zapato a consignación y se lo negaron, más tarde lo mismo hizo el mercado con sus productos, hoy la realidad es otra.En esta historia de éxito existe un personaje fundamental: Ricky Kin, director de Tecovas, y quien estará en el Foro Go de la Cofoce el 8 y 9 de agosto en Poliforum León.Ambos comenzaron a posicionar la marca participando en rodeos, con promociones al estilo 2.0, sumando a “influencers” a sus estrategias, entregando el producto a domicilio y cuidando cada detalle de los materiales y fabricación de las empresas leonesas que elaboran su producto.¿Vietnam es una oportunidad o una amenaza? La respuesta para diversos sectores industriales es la segunda opción, mientras que para Octavio García González de T4 Oligo la primera sin dudarlo es su mejor alternativa.El director al frente de la empresa irapuatense ha logrado venderles tecnología a los vietnamitas, la cual desarrolló desde sus oficinas en donde una alberca de pelotas, mesas de pinpong y los cero muros son parte de su decoración, recordándonos a las oficinas de la gigante Google.Amenaza, peligro, desleal no son las palabras con las que este potencial emprendedor se dirige al país que ahora se suma a sus exportaciones.La empresa de producción de ácidos nucléicos es la única que fabrica este tipo de productos en todo México, utilizando estos genes para la investigación de curas contra enfermedades, mejoramiento de medicamentos y protección de plantas y semillas en la agricultura.Entre sus logros está haber participado en la creación de la vacuna contra la influenza, con un costo de 96 pesos por oligo.En Guanajuato desarrolló una tecnología para el problema de plagas contrarrestando el problema por medio de ADN digital sin el uso de fertilizantes.¿Quién lo diría? Atrás quedaron aquellos tiempos en que Nike o Adidas eran los reyes de la Liga mexicana en el patrocinio de la ropa deportiva.Hoy la empresa leonesa Charly, que comenzó como una empresa familiar en 1949, es líder teniendo a su cargo la confección de la ropa oficial de Pachuca, Santos, Xolos y Necaxa. A eso podemos sumarle su exitosa entrada a la serie de Cuervos en Netflix.En segundo lugar aparece Pirma de San Francisco del Rincón, Guanajuato, con el patrocinio de León, Lobos BUAP y Monarcas, compartiendo posición con Puma, que tiene el mismo número de equipos (Chivas, Monterrey y Querétaro).Adidas tiene a los Tigres y Atlas; Nike, a América y Pumas; Under Armour, a Cruz Azul y Toluca. En este torneo que recién comenzó el fin de semana se suma la marca china Li-Ning con su patrocinio al Puebla.