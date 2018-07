Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Esta colaboración no va dirigida a revisar los números de los ganadores y de los perdedores ni siquiera de las causas y consecuencias de las decisiones y de las acciones, eso ya está sobre analizado, sino a una nueva etapa para nuestro partido en Guanajuato que debe comenzar con la reconciliación del priismo, porque a partir de los análisis, opiniones de priistas y de los que no lo son, corroboramos el divisionismo que existe e incluso la polarización que hemos alcanzado y que se nota en los discursos de muchos.Por su puesto que debemos tomar en cuenta el contexto, el pasado inmediato y no tan inmediato para poder planear el futuro, partiendo de reconocer la responsabilidad que cada uno tenemos tanto de acción como de omisión; sin dejar de ser autocríticos, el seguir señalando culpables de la derrota ahondará el divisionismo, es momento de desplegar nuestras energías y esfuerzos a la reunificación de priismo y eso pasa necesariamente por la reconciliación.No se trata de olvidar, se trata de adquirir madurez política y ver hacia adelante. Trabajar con el priismo heroico, con esa militancia que a pesar de las circunstancias adversas ahí siguen, y que se construya un espacio real de participación, de diálogo con inclusión y respeto, sin filias ni fobias para luego entonces diseñar un proyecto social que regrese al PRI a las calles a escuchar a la gente, encabezar sus causas, regresar a la gestoría social y ser un medio para resolver sus problemas.Y así empezar a recuperar la confianza de la gente; pero no solo eso, Guanajuato necesita equilibrios políticos, tenemos más de 25 años de un poder absoluto del PAN que ha dejado tantos actos reprobables de corrupción, pobreza e inseguridad y para ello debe resurgir el PRI para hacer contrapeso en el ejercicio del poder.La reconciliación y posteriormente la reconstrucción del partido no será una tarea fácil, pero se puede y requiere la participación de todos # [email protected] Hasta la próxima.