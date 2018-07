Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Aunque partidos y candidatos tenían sólo siete días después de terminado el proceso electoral para retirar su propaganda electoral, no hay quien vigile que cumplan con esta disposición, aunque esto es responsabilidad del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).Al menos en León, Celaya e Irapuato, la publicidad de candidatos continúa en algunos bulevares, calles y bardas, de acuerdo a un recorrido que realizó am.No hay un equipo que realice verificaciones del retiro de propaganda, en caso de que se detecte un incumplimiento de este tipo el órgano electoral sólo procede mediante denuncia, reconoció la consejera electoral, Sandra Liliana Prieto de León.“Nosotros no contamos en el instituto con un equipo de personas que hagan recorridos para efectos de poder determinar en qué sitios está colocada propaganda electoral, ya sea de este proceso electoral o de procesos electorales anteriores, más bien en el caso lo que aquí aplicaría sería una cuestión de que previo a una denuncia por parte de cualquier interesado, iniciamos una investigación en ese sentido”, señaló.En el caso de León, el bulevar Timoteo Lozano es uno de los puntos donde aún hay propaganda electoral de los distintos candidatos.Entre 6 y 7 bardas fueron ubicadas a un costado de esta vialidad, la mayoría antes del llegar al cruce con el bulevar Delta con publicidad de los partidos Morena, PRI y PAN.Sobre el mismo bulevar a la altura de la calle Escandalera de la colonia Arboledas de Refugio, también se ubicaron pendones de MorenaEn el bulevar Hidalgo la barda promueve al entonces candidato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, hoy gobernador electo.Sandra Liliana Prieto añadió que el artículo 354 de las Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé sanciones por el incumplimiento de esta disposición, incluso señaló que se prevén multas.“Se tiene que graduar y se tienen que valorar distintos elementos para poder determinar si son reincidentes, cuánto tiempo duró la propaganda electoral colocada en ese sitio con posterioridad al plazo que ellos tenía, si el partido político inmediatamente que se da cuenta la retira, son una serie de cuestiones previas a establecer una sanción, las sanciones que se establecen van desde la amonestación púbica y la multa y otras sanciones de acuerdo a la gravedad de la falta”, detalló.En los bulevares Morelos, Mariano Escobedo e Insugentes y avenida León, hay espectaculares con la imagen de Diego Sinhue agradeciendo el apoyo de la ciudadanía en las elecciones.De acuerdo a Mauricio Guzmán Yañez, consejero Presidente del IEEG, se debe analizar si estos anuncios puedan ser catalogados como publicidad electoral, aunque hasta el momento no existe alguna denuncia.“No deben utilizarse recursos públicos para eso, no encuentro una prohibición, pero bueno, si hay una queja habría que analizarla, pero ya no hay campaña ni hay nada, habría que analizarlo, porque no es propaganda de campaña, es como una cuestión posterior”, declaró.