Un hombre se encerró toda la noche en un ropero mientras esperaba que su ex novia se quedara sola en su casa y de este modo, la pudiera matar debido a que días antes había terminado su relación con él y descubrió que ya tenía nueva pareja.Según un reporte de Orlando Centinel, realizó su plan y mató a Christina Danielle Scarr, de al menos 20 años de edad, quien vivía en Orlando, Florida.El hecho se registró en abril del año pasado, sin embargo, después de realizar diversas investigaciones, encontraron que el ex novio, de nombre Asgierr Ulfr, de 26 años de edad, era el responsable del asesinato de la susodicha.En el juicio, por homicidio en primer grado, se comprobó que el sujeto utilizó un pasamontañas, botas, cinta adhesiva y gazas plásticas, que adquirió dos días antes en un supermercado, después decidió que era el momento de acudir a donde ella vivía y ejecutar el plan.Para ello, se escondió en el ropero de la recámara y permaneció callado debido a que ella ya dormía con un nuevo hombre.Confesó que pudo pasear por toda la casa, tomar agua y volver a esconderse.En la mañana, la nueva pareja abandonó la casa y fue cuando Ulfr salió del ropero, la sorprendió dormida, la ató de las manos debido a que ella intentaba defenderse.La estranguló hasta la muerte mientras le reclamaba por qué había cortado con él.No obstante, una vez muerta, le cortó el cabello, la agredió más y verificó que la chica ya no respirara.Asgierr fue a un McDonald's, donde se deshizo de las ropas, se disparó en el pie y llamó a servicios de emergencias.Ante la policía, el ex novio buscó culpar a un desconocido y dijo que había entrado en la casa en plena invasión de domicilio, que encontró a Starr atada a la cama y que recibió un disparo en el pie tras intentar quitarle el arma al intruso, quien escapó por la puerta trasera.Las investigaciones comprobaron que la puerta de seguridad de la víctima seguía cerrada, y las cámaras de seguridad del super mercado grabaron cuando él compró las herramientas para matar a la mujer.Sin embargo, fuentes cercanas a la víctima aseguraron que ellos nunca fueron novios, sino que compartieron la vivienda temporalmente.Ulfr enfrenta cargos de asesinato en primer grado y permanece en una cárcel del Condado de Seminole.