Víctimas de la incompetencia política (Primera parte)

La presidenta de Morena ya condenó a León y su Zona Metropolitana a la sequía. En una diatriba de mal tono y peor gusto, la señora Yeidckol Polevnsky dijo que a León no se le daría agua de El Zapotillo, todo porque no se inundarían dos pueblos de Jalisco para hacerlo.A la ineptitud de los ex gobernantes del PAN y del PRI, ahora se suma la ignorancia y prepotencia de Morena. La historia del proyecto para traer agua a León viene desde que Vicente Fox era presidente.al pueblo que había logrado el cambio.Imaginamos muchas cosas porque el candidato ganador tenía un bono de popularidad tal,Vicente Fox cambia sus prioridades y destina su tiempo a promover a Martita su esposa para sucederlo.Fox, con mano firme, pudo completar las bases del proyecto de traer agua delCuando llega Felipe Calderón al poder,Guanajuato había sido fundamental en su apretado triunfo. Algo se hizo y comienza el proyecto de El Zapotillo.Juan Manuel Oliva anuncia a principios de su sexenio que para 2016 tendríamos agua para muchos años.y resolvería el problema de León, buena parte del de Guadalajara y los pueblos de Los Altos.Enrique Alfaro, hoy gobernador de Jalisco, promete impedir que la presa inunde el pequeño pueblo de Temacapulín de 350 habitantes. Al igual que Cárdenas, se brinca el Pacto Federal y capitaliza con populismo su campaña. Como si fuera pocoNuestra imaginación,Cuando el PRI regresa al poder también creímos que ellos sí podrían gobernar con determinación y resultados. El PRI había construido decenas de presas y proyectos hidráulicos sin tanto problema.Lo que vivimos fue la corrupción recargada,Ni siquiera ya la esperanza de tenerla.La presidenta de Morena insulta nuestra inteligencia con un desprecio yMal augurio para la reconciliación nacional.(Continuará)