Video. Muere niña que cayó de juego mecánico; mamá la llevaba sobre las piernas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Se dijo que la menor vivía en Estados Unidos.Desde el momento de su ingreso al hospital la menor iba inconsciente, debido a las lesiones que presentaba, falleció cuando recibía atención médica.Personal de la Fiscalía de La Piedad, acudieron al hospital para iniciar la carpeta de investigación para colaborar con las autoridades de Guanajuato y deslindar responsabilidades.En el momento en que juego subió a una altura de entre 8 y 10 metros de altura en relación al piso, la niña salió proyectada de los brazos de su mamá, personas que estaban en el lugar intentaron atrapar a la niña, pero se impactó contra el pavimento.Personal de fiscalización del municipio de Pénjamo, acudieron al lugar y señalaron que la empresa propietaria de los juegos no tenía permiso para instalarse en Santa Ana, tampoco había sido supervisado por parte de Protección Civil, aunque el accidente no se generó por una falla mecánica, si no que fue producto de la imprudencia al permitir que una niña subiera al juego mecánico, siendo esto un riesgo para la menor.El juego mecánico quedó acordonado y asegurado por la autoridad hasta que se realice la investigación y deslindar responsabilidades.