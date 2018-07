Piden a regidores de Morena trabajar juntos por municipio

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A través de la plataforma Change.org de internet se piden firmas para que los nuevos regidores de Morena en Celaya trabajen juntos por el bien del municipio.Sergio Hernández Ledward es quien ha iniciado esta petición dirigida para los regidores electos Uriel Agustín Pineda, Bárbara Varela Rosales y Gerardo Sierra Ríos.La petición no pide límite de tiempo ni número de firmas, hasta el día de hoy 65 personas han firmado digitalmente, además de varias más a través del papel escrito.La carta dirigida a los regidores establece que “es innegable que vientos de cambio recorren nuestro país, se ve venir un gobierno nacional austero, honesto, más democrático, comprometido con los más humildes y con una visión a largo plazo”."Ustedes tres representan esta opción de gobierno mayoritaria en nuestro país y ahora con una presencia interesante en el ayuntamiento de Celaya. Tenemos la oportunidad, como nunca antes, de influir en las decisiones de gobierno municipal y no dejar pasar este momento histórico. Los reflectores de la sociedad están puestos en ustedes. Pensamos que muchos de los que fueron electos –ustedes incluidos y sin quitar méritos propios- llegan en gran medida gracias al impulso de Andrés Manuel López Obrador. Tienen una gran responsabilidad cívica y política con los que votamos y creemos en esta opción”.“Algunos de los que firmamos esta carta somos militantes de MORENA, otros somos simpatizantes del proyecto de nación de Andrés Manuel, algunos trabajamos para cuidar la elección, algunos más simplemente depositamos nuestro voto por ustedes; el 1ero de julio les brindamos nuestra confianza y hoy tenemos 3 exigencias para ustedes:1. Hagan equipo. Necesitamos verlos juntos. No nos importan sus antecedentes políticos ni sus credenciales previas. Hoy contamos con 3 regidores que si trabajan en conjunto, se apoyan y dialogan con transparencia podrán hacer una importante diferencia en la administración municipal.2. Generen y compartan con la sociedad celayense la agenda que impulsarán juntos. Queremos saber cuáles son los proyectos que defenderán y a cuáles se opondrán. Esperamos que nos convoquen a escucharlos antes del cambio de gobierno y que podamos seguir dialogando a lo largo de estos 3 años.3. En la medida de lo posible tiendan puentes de entendimiento con el resto de la oposición, en especial con los 3 regidores independientes. Estamos seguros que encontrarán áreas de coincidencia.Sigamos el ejemplo puesto a nivel nacional. Trabajemos con perseverancia, integridad, generosidad y amplitud de miras. ¡Hay mucho por hacer y solo juntos haremos historia! " es lo que dice la petición.Sergio Hernández Ledward, ciudadano que inicio esta petición comentó que surgió porque es muy importante que los regidores trabajen juntos."Muchas veces los ciudadanos solo participamos en las votaciones y eso y luego nos desentendemos de nuestros representantes y esa es la invitación, hay que hacer equipo con ustedes y la ciudadanía", externó Sergio.Resalta que la obligación del ciudadano no es solo emitir el voto, si no que se participe, se trabaje en conjunto, se tiendan lazos entre ellos y con Celaya."A nivel nacional se dio una votación en un sentido, muchos cambios se vienen y es momento de sumarse a los cambios, más que defender los puntos de vista propios y darle dirección al cambio que se necesita", finalizó.Los tres próximos regidores de Morena en el Ayuntamiento de Celaya, Uriel Agustín Pineda, Bárbara Varela Rosales y Gerardo Sierra Ríos, están de acuerdo con la petición.Uriel Pineda Soto comentó que la leyó e incluso la firmó porque coincide de que tienen la oportunidad de formar un grupo que pueda tener una participación objetiva y critica hacía lo que es la administración y que cualquier iniciativa que venga de la ciudadanía es bienvenida porque esas son las demandas de todos los ciudadanos."Necesitamos trabajar unidos en todas partes y ante todo con la objetividad y con el hecho de favorecer al a ciudadanía sin distinciones de credo, raza, sexo, religión, posición económica, etc. Eso debe de ser superado y dar muestras de madurez."Para todos debe ser así, el compromiso de trabajar de manera honesta, y con cercanía con la ciudadanía, ya que debemos anteponer el beneficio de la sociedad", comentó.Bárbara Varela comentó que es una iniciativa completamente legítima de la ciudadanía y que de cierta manera está reconociendo que en los regidores de Morena se ve una nueva manera de hacer política."Están a la expectativa de lo que vamos a hacer en esta nueva etapa del país y es reconocer que si haremos las cosas distintas", externó.Resaltó que ella lleva militando en Morena desde su fundación, ha acompañado a Andrés Manual López Obrador desde el 2005 y conoce el proyecto de Nación a profundidad."Seguramente tendremos muchas coincidencias con los independientes pero nosotros sin distanciarnos de nuestro proyecto, esto es una nueva chispa de otra forma de hacer política, estas plataformas han impulsado varias causas y si en Morena están viendo que puede haber este cambio, es legítimo, además siempre nos hemos basado en los principios de Morena; que es No mentir, No robar, No traicionar".Finalizó que esta exigencia debería ser pareja, incluso también para la alcaldesa y los otros integrantes del Ayuntamiento.Gerardo Sierra a su vez externó que la petición se la hicieron dos semanas antes de que se lanzará a la plataforma de internet."En lo personal, me hicieron mucho hincapié en el aspecto de la agenda abierta y desde luego lo vengo pensando, claro que necesitamos aportes de todos los sectores de la sociedad, y estar abiertos a todas las recomendaciones que tenga la ciudadanía, y recibir las aportaciones para ir creando una agenda de trabajo", resaltó."He tenido pláticas y conversaciones con algunos compañeros regidores independientes y espero se den con los demás, se hará para formar ese lazo, esperando hablar con el del PRI y el Verde, dentro de poco. Morena tiene unas postura muy firme, no habrá nexos con ningún partido, pero trabajaremos en beneficio para atender y solucionar los problemas de la ciudad", finalizó.