2018-07-24 19:55:41 | AGENCIA REFORMA | @superdeportivo

El paraguayo dice que nunca vio que un 'saco de billetes' marcara un gol

Pepe Cardozo trabaja para que el Rebaño gane su primer partido. Foto: Agencia Reforma



Ilusionado por las buenas sensaciones que le dejó su equipo pese a la derrota del sábado en Tijuana, José Saturnino Cardozo, técnico de Chivas, dijo no preocuparse por presentarse en casa ante la afición local ante el reforzado Cruz Azul.

“Esto no es de dinero y lo ha demostrado Cruz Azul justamente, lleva 20 años sin salir campeón gastando fortunas. Esto es de jugadores comprometidos, estamos hablando del talento y del sacrificio, el convencimiento de donde estamos”, declaró el estratega paraguayo.

“No me preocupa que Cruz Azul pueda tener más dinero. Nunca en mi vida vi a un traje o a un saco lleno de billetes haciendo goles; hace goles el talentoso, el goleador con olfato, lógicamente eso cuesta mucho, pero también se demuestra que no todo es dinero, también es una buena administración, una buena planificación, con buena planeación y después buscar a los jugadores justos para que podamos poner a un equipo competitivo”.

Mientras que el Rebaño perdió 2-1 ante los Xolos en la Jornada 1, los cementeros ahora con Ricardo Peláez como director deportivo, golearon 3-0 al Puebla.