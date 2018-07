Aislinn Derbez denuncia a L’Oreal por discriminación

“estereotipo indebido, degradante y violatorio de los derechos”.

La actriz Aislinn Derbez denunció ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) a la empresa de productos de belleza L’Oreal por discriminación contra las mujeres, al crear unEl conflicto entre la hija del comediante Eugenio Derbez y la empresa de origen francés derivó de una demanda mercantil con la que la multinacional acusó en julio de 2017 a la actriz de incumplimiento de contrato, debido a que, marca dedicada a la venta de productos de higiene íntima para la mujer.El 16 de febrero de 2018 la actriz Aislinn González Castrejón, quien es reconocida en el medio artístico como Aislinn Derbez, inició la denuncia ante el Conapred. En el documento, al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, se denuncia que el 17 de junio de 2016 Derbez inició un contrato con L’Oreal (Frabel, S.A. de C.V.) de cesión de imagen para la marca y la prestación de servicios artísticos, en el que ellaAún con el contrato vigente, Derbez también firmó con SCA Consumidor México, S.A. de C.V., y Efimexa de México, S.A. de C.V., mejor conocida como la marca Saba, para promocionar sus productos de higiene íntima para la mujer.Pero en julio de 2017 L’Oreal demandó a Derbez por la vía mercantil el supuesto incumplimiento de contrato, argumentando que la actriz no solicitó autorización para “asociar su imagen con productos de higiene íntima” con la empresa Saba, en los términos en los que establecían sus obligaciones contractuales.A pesar de que desde octubre de 2016 la actriz, la empresaEl apoderado legal de Derbez en la denuncia dijo:La información contenida en la queja con número CONAPRED/DGAQ/0220/DQ/18/I/CDMX/Q0220 se presentó en febrero pasado ante la Conapred, para sustentar que sufriópor parte de la empresa L’Oreal.“Considera que es víctima de discriminación por parte de L’Oreal, al no permitirle asociar su imagen con productos de higiene íntima, dado que dicha asociación no es considerada como digna y decorosa. Además, dicha empresa, al establecer las autorizaciones o prohibiciones en las cláusulas del contrato de cesión de imagen, realiza un presunto acto de discriminación, al crear un estereotipo indebido, degradante y violatorio de los derechos de la peticionaria”, añade.La actriz señaló que el personal de la empresa le brindó “un trato contrario a su dignidad con motivo de su género, por lo que de ser ese el supuesto se podrían violar sus derechos a la no discriminación, al trabajo, así como a recibir un trato digno y respetuoso”.La queja fue admitida por la Conapred, que analiza si las afirmaciones de la actriz constituyen o no un acto de discriminación., acordó Alberto Lacorte, director general de Quejas de Conapred.El trámite que Aislinn Derbez inició ante el consejo es independiente del litigio interpuesto por L’Oreal en su contra por el supuesto incumplimiento de contrato de la actriz.Se solicitó la opinión de la empresa L’Oreal sobre este caso y fuentes de la misma indicaron que fijarían una postura al respecto.