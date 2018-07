Novio de Yanet García la deja ¡para poder jugar más videojuegos!

Una publicación compartida de Yanet Garcia (@iamyanetgarcia) el 17 Jul, 2018 a las 7:01 PDT

Hi guys Una publicación compartida de Yanet Garcia (@iamyanetgarcia) el 15 Jul, 2018 a las 3:25 PDT

MY SHOE COLLECTION DOUBLE TAP YOUR FAV PAIR Una publicación compartida de Doug Censor Martin (@faze_censor) el 29 Jun, 2018 a las 3:37 PDT

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las curvas de Yanet García, que vuelven locos a los usuarios y que son el 'sueño' de tantos, al parecer no son más importantes que pasar con éxito las etapas de Call of Duty para Douglas Martin. Perfecto, ¿el problema?: que era el novio de Yanet.Él necesitaba más tiempo para los videojuegos y no dudó en decirlo. "No tengo tiempo para una novia".Dijo que necesitaba centrarse en 'Call of Duty' y en jugar la próxima franquicia 'Black Ops IV' mientras ella trabajara en 'Hoy'.Todo indica que dejar ir a Yanet, 'la chica del clima', no fue más difícil que perder la primera etapa de la "Liga Mundial de Call of Duty".Como relata Vanguardia, ella dijo por Twitter que estaba desconsolada. La presentadora, de 26 años, tiene 6.5 millones de seguidores en Istagram, y él, de 23, tiene 1.5 millones.Ambos tienen sus 'legiones' de seguidores, y han vivido su ruptura a su manera; la ex sigue subiendo fotos mostrando su cuerpo, y el ex sigue luchando por sobrevivir y vencer en el mundo virtual.