; Netflix aumentó un millón más de suscriptores en México y el público pudo conocer la historias detrás del ídolo mexicano.Luis Miguel: La Serie finalizó el pasado 15 de julio./ Foto: GoogleCarlos Bremer, empresario y amigo de Luismi, aseguró que éste debe cobrar 10 o 15 millones de dólares.Luis Miguel junto a Carlos Bremer./ Foto: GoogleBremer, quien junto a los empresarios Miguel Alemán Magnani, Carlos Slim Domit y Alejandro Soberón se unieron para apoyar la reactivación de la carrera del cantante, opinó que Netflix debe abrir bien la cartera para pagar.El empresario Miguel Alemán Magnani/ Foto: Google"Yo digo que es 100 por ciento que sí se hace la segunda temporada, es un proyecto en el que todos ganan", reiteró Bremer.El empresario de Grupo Carso Carlos Slim Domit/ Foto: Google"Netflix gana, los fans ganan, los millennials ganan (nuevos fans), Luis Miguel gana, todos ganamos, pero de que hay que negociar bien, hay que negociar."Yo nada más me involucro en las negociaciones cuando me preguntan, porque son puros amigos míos".El empresario Alejandro Soberón/ Foto: GoogleDijo quemisma que ya fue vendida a Televisa para su transmisión en televisión abierta."Más les vale que abran bien la cartera (a Netflix) porque para ganar-ganar hay que pagar. Si yo fuera él (Luis Miguel) no aceptaría menos de 10 millones de dólares, a él le pagaron por la primera temporada más de 5 millones de dólares", dijo Bremer, quien luego corrigió: "Creo que no se debe aceptar nada menor a lo doble o al triple".PeroEl mexicano Diego Boneta y el español Óscar Jaenada. / Foto: Google"Estaban batallando con Boneta, pero no deben batallar porque para Boneta puede ser también muy valioso. Y si Boneta no quiere, pues traemos otro. Claro, también que Boneta cobre más, tiene derecho. Pero de que tiene que haber una segunda temporada, obviamente, ¿cómo no va a haber?", agregó.Reveló"Es que nada más era un apoyo para el tour (México por Siempre), no era para crear este fenómeno que pasó. Se pensó en todo, pero no con esta magnitud".