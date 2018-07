Rompen su relación Eiza González y Josh Duhamel

que estuvieron 5 meses juntos.



"Si estás buscando a Eiza, hemos terminado".

------¿YA LEÍSTE '

'?------



“Ellos bebieron y estuvieron en la fiesta juntos hasta muy tarde. Después Josh consultó a amigos en común y pidió el número de teléfono de Eiza”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Eiza González, aunque no suele hablar de su vida privada y trata de ser discreta, ha sido tema de conversación por su relación con Josh Duhamel, con quien se tomó unas vacaciones en Cancún en junio.Nunca confirmaron su noviazgo, pero se sabeFOTO: Grosby GroupEl caso es que el ex esposo de Fergie iba saliendo del gimnasio, en Los Ángeles, California, y vio a un fotógrafo, a quien le dijo:Todo parece indicar que Eiza no va a dar declaraciones al respecto, pero su ex ya dejó muy claro que rompieron.Una fuente informó a UsWeekly que Duhamel y González se conocieron en una fiesta donde Jennifer Lopez ofrecía un concierto por el Súper Tazón.Informó que la pareja se enviaba mensajes y hacía videollamadas una y otra vez.Con información de Quién y AldíaDallas.