Las series de Ciencia Ficción nos muestran un futuro que más que lejos, está cada vez más cerca.

Si quieres saber qué nos depara el futuro, estas cuatro series te pondrán en perspectiva de lo que ya no es inimaginable.

'Westworld'

En la lógica de esta serie de HBO, ellos son nuestros anfitriones, nosotros somos sus invitados.

Porque han sido los seres humanos —como se revela en la segunda temporada— quienes no solo han perseguido que la personalidad y la memoria sean inmortales

La imagen de todos nuestros datos almacenados en gigantes servidores iluminados en azul se transforma en la imagen de cientos de cuerpos desnudos o de una biblioteca clásica, infinita.

'The Good Fight'

La segunda temporada de esta producción, el brillante drama legal del matrimonio King, ha tenido la presidencia de Donald Trump como su narrativa estructural:

De ese modo la serie se ha revestido de energía utópica y ha creado una pedagogía necesaria para que llegue el cambio que Estados Unidos y el mundo reclaman.

'El cuento de la criada'

La mejor ficción proyecta ecos y reflejos de la realidad contemporánea.

En plena crisis de la separación de niños y padres migrantes en la frontera de Estados Unidos con México, el escritor Stephen King tuiteó lo siguiente:



“¿Es esto todavía América? ¿O estamos en los meses previos a Gilead en El cuento de la criada?”.

Justo de esta manera inicia la serie que adapta la novela de Margaret Atwood: con la separación desgarradora de una madre y una hija.

'The Expanse'

Si vamos más allá del presente, nos encontramos con la idea de expansión.

La mejor space opera de los últimos años narra una suerte de guerra fría entre la Tierra y Marte, en que éste es Esparta y aquélla es Atenas.

en The Expanse han pasado doscientos años, pero los peores problemas de la humanidad son los mismos de hoy.

