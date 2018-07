Partidos para este martes:

La Copa MX vuelve a la acción.que en la mayoría de las ocasiones sirve de consuelo cuando la lucha por la Liga es fallida.en un extraño formato, donde primero los equipos disputan la clasificación vía grupos, para después entrar en fase de eliminación directa a un sólo encuentro., después han sido campeones: Cruz Azul, Morelia, Tigres, Santos Laguna, Puebla, Veracruz, Querétaro, Chivas, en dos ocasiones, Monterrey y recientemente los Rayos del Necaxa.Atlético San Luis vs Tigres – 19:00 horas – Estadio Alfonso LastrasCelaya vs Pachuca – 19:00 horas – Estadio Miguel Alemán ValdésMorelia vs Alebrijes – 21:00 horas – Estadio MorelosTampico Madero vs Pumas – 21:00 horas – Estadio TamaulipasMineros vs León – 21:06 horas – Estadio Carlos Vega Villalba