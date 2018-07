"¡Ha dicho que sí!", contaba el galés en su Instagram.



Según ciertos tabloides británicos, "quieren que las cosas se calmen antes de casarse". "Tienen muchos problemas con los que lidiar", afirman los medios, que han seguido al minuto esta extraña historia en la que se mezclan futbol y millones con estafas, muertes inesperadas y complots.

Y no es por falta de ganas.desde tiempos del instituto pero aún así, y pese a ser un laureado deportista, la familia de su novia no termina de darle el visto bueno. En concreto su suegro.Ya ha pospuesto su boda con la madre de sus hijos (Alba Violet, de cinco años; Nava Valentina, de dos; y Axel Charles, nacido en mayo) en dos ocasiones. La primera, en primavera de 2017; la siguiente, en la primavera de este año.y en la que se hablaba de actuaciones estratosféricas, Beyoncé incluida. Pero también habrá que esperar.Pero el matrimonio se retrasó:Pasó seis años preso en EE UU por un delito de estafa a nivel mundial. De hecho,Ahora, de nuevo,Además,Una banda criminal había colocado artefactos explosivos en algunos de los coches y casas familiares a causa de una prima de Emma que, supuestamente, tenía en su haber una maleta con drogas, joyas y dinero de una organización de tráfico de drogas.Los asuntos familiares han sido, por distintos motivos, la causa de todo este trajín.Ambos tenían dos hijos. El golpe fue muy fuerte para la pareja, que ayudó a salir adelante a Katie. De nuevo, no era el momento de celebraciones. Habrá que esperar.