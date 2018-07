'La Chona challenge', el nuevo reto viral que invade las redes

Un nuevo reto se está haciendo viral en redes sociales, se trata de “La Chona challenge”.

Durante estos últimos días ha surgido un reto llamado “In My Feelings Challenge”, creado en Estados Unidos por el rapero Shiggy, que consiste en bailar la canción del rapero Drake, In My feelings, mientras el auto está en movimiento.

La fiebre del nuevo reto ha sido tal que artistas como Dua Lipa, Will Smith y Steve Aoki ya han puesto en marcha el nuevo challenge.

Los latinos en Estados Unidos han decido poner un toque mexicano al reto con la famosa canción de los Tucanes de Tijuana, La Chona.

El video, que ya circula en redes sociales, muestra a una joven que sale de su auto en marcha mientras corre y baila la canción La Chona, pero al querer subir a su auto todo sale mal y la mujer termina en el piso.