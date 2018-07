Reportes indican que la cantante Demi Lovato fue trasladada a un hospital luego de sufrir una sobredosis por heroína.

La información fue divulgada por TMZ luego que fuentes policiales indicaran que la estrella, quien canta junto a Luis Fonsi "Échame la culpa", fue transportada desde su casa en Hollywood Hills antes del mediodía.

De acuerdo a distintas fuentes, la cantante de 25 años fue encontrada inconsciente en su casa para cuando los paramédicos arribaron a su hogar.

La cantante siempre ha sido abierta respecto al tema de las adicciones, hace menos de un año, en octubre del 2017, a través del documental que lleva por nombre "Confident", explicó que el abuso de drogas era un tema que seguía vigente en el 2012 luego de haber dejado el alcohol.

La condición de la cantante es estable y se sabe que fue tratada con Narcan, un antídoto de emergencia para la sobredosis de esta droga.

Por años ha luchado contra sus adicciones y el mes pasado había confesado que recayó en el alcohol luego de seis años sin beber.

Demi Lovato participó el fin de semana en la Feria del Medio Estado de California al lado de Iggy Azalea.

Esta no es la primera vez que la artista se ve involucrada en temas relacionados con el abuso de alguna substancia. En el pasado, la cantante sufrió problemas de alcoholismo, mal del que dijo en varias entrevistas estar sobria desde hace más de seis años.

Actualmente la intérprete de "Heart Attack" se encontraba en medio del Tell Me You Love World Tour, donde su próxima presentación estaba programada para este jueves en Atlantic City para después descansar un mes y retomar la última parte de sus presentaciones con conciertos en la Ciudad de México, Monterrey y Buenos Aires.

Lovato, cuya carrera como actriz también incluye un papel en "Glee", ha mostrado en los últimos años una imagen más madura y ha sido políticamente activa en temas como el apoyo a los derechos de los homosexuales.

Su amiga, la estrella pop Ariana Grande, le ofreció su apoyo luego de que trascendiera la noticia de su internación, y le escribió en Twitter: "Te amo".