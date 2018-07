Dejan a la 'chica del clima' por jugar videojuegos

Yanet García, "la chica del clima" ahora es una mujer soltera, su relación con Douglas Martin terminó.

Así lo dieron a conocer ambos a su manera en redes sociales Douglas Martin, entrenador físico y jugador profesional de videojuegos, explicó a través de un video difundido en redes que por el momento no tenía tiempo para tener novia.

Douglas, de 23 años, dijo que necesita enfocarse en jugar videojuegos, que requiere centrarse en jugar "Call of Duty" y la próxima iteración de la franquicia "Black Ops IV", por lo que sus tiempos y los de Yanet García ya no se empataban.

Muchos usuarios criticaron su decisión y se mostraron incrédulos ante la idea de "cambiar un romance con una de las mujeres más bellas del mundo por jugar videojuegos".

A través de Twitter, la conductora de "Hoy" expresó que tenía el corazón roto, agradeció el apoyo de sus fans y retuiteó la frase: Respétate lo suficiente como para decir, "me merezco algo mejor".

Thank you guys for all the support!!!!

I LOVE YOU SO MUCH