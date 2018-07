Que sancionen a colectivas que cobren menos, piden transportistas de Huejutla

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Transportistas de Huejutla solicitaron al titular regional del Sistema de Transporte Convencional atender lo referente a la tarifa oficial para esa región, toda vez que en algunas rutas no se aplica, lo que representa una competencia desleal que merma las ganancias de choferes y concesionarios, acusaron.Los inconformes pidieron sancionar como marca la ley a quienes no apliquen la tarifa oficial, toda vez que fue solicitada en su momento por transportistas y ahora algunos se niegan a tomarla en cuenta.pidieron.Recalcaron que la decisión tomada por algunos taxistas y microbuseros de no aplicar la tarifa oficial “afecta a muchos prestadores de este servicio público”.