Gamer novio de Yanet García rompe con ella para centrarse en el Campeonato de Call of Duty

El profesional de Call of Duty, Douglas 'FaZe Censor' Martin, reveló que dejó a su novia Yanet Garcia "la chica sexy del clima", para pasar más tiempo con los videojuegos.



Al anunciar la decisión en YouTube, el joven de 23 años reveló que él y García, de 26 años, se separaron y expresó: "No tengo tiempo para una novia".



Igualmente, indicó que necesitaba centrarse en jugar "Call of Duty", concretamente la versión "Black Ops IV", de tiempo completo mientras ella trabajaba en el programa Hoy, por lo que los tiempos de ambos no cuadraron.

Por su parte, García respondió ante las preguntas de su roptura con un tuit diciendo que estaba "desconsolada" antes de agradecer a los fanáticos por su apoyo.

Heartbroken — Yanet García (@IamYanetGarcia) 20 de julio de 2018

I LOVE YOU Una publicación compartida por Doug Censor Martin (@faze_censor) el 24 de Dic de 2017 a las 8:34 PST

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar, ya que algunos de ellos criticaron su decisión y se mostraron incrédulos ante la idea de "cambiar un romance con una de las mujeres más bellas del mundo por jugar videojuegos".FaZe Censor tuvo problemas este año, al perderse la primera etapa de la liga Call of Duty World, antes de registrarse con un equipo diferente que se había asegurado un lugar en la Etapa 2.Ahora, con más tiempo para concentrarse, Censor competirá el próximo 15 de agosto en el Campeonato Mundial Call of Duty en Columbus, Ohio según el portal The Sun. De igual forma, dentro de sus mensajes en los que la conductora de televisión expresó su tristeza por el rompimiento, "la chica del clima" también compartió un video en el que muestra sus encantos acompañado de la frase "Cree en ti mismo".García y su ahora ex novio son dos grandes personajes en redes sociales. García tiene 6.5 millones de seguidores en Instagram, mientras que Martin tiene 1.5 millones.