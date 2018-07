Asegura que Policía es confiable

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La corporación de seguridad en Irapuato es confiable, señaló el alcalde electo, Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien comentó que la revisión al interior es constante y por la que se han dado de baja más de 40 elementos en los últimos años.Lo anterior, al cuestionarle sobre la detención de un comandante que portaba armas largas de uso exclusivo del Ejército la semana pasada y por otras situaciones que se han dado durante los últimos meses.Ortiz Gutiérrez indicó que analizando la situación, ha sido sólo un comandante que estaba en licencia y que en otros casos los elementos ya no estaban en vigencia, y aunque la situación es preocupante, los elementos son quienes toman las decisiones y no la corporación.“Aquel que tome decisiones equivocadas que enfrente las consecuencias de sus responsabilidades, nosotros confiamos plenamente en la gran mayoría de los policías, tenemos que apostarle a eso”, dijo.Enfatizó que se ha realizado una limpieza al interior de la corporación de seguridad durante los últimos 3 años, en los que han sido dados de baja 40 elementos por no pasar los exámenes de Control y Confianza o por la pérdida de confianza de la autoridad.“Toda policía está expuesta a este tipo de situaciones, sin embargo, vamos a ser muy cuidadosos a través de la Unidad de Análisis (...) no en todos los casos porque hayamos determinado algo concreto sino por pérdida de confianza, también es válido dentro de una corporación, entonces vamos a seguir con eso”, dijo.El Alcalde electo agregó que hasta el momento no tienen un número determinado de cuantos elementos de seguridad más podrían salir de la corporación, pues son situaciones que van saliendo con el tiempo.Asimismo, indicó que aún no determinan si Samuel Ugalde García continuará como Secretario de Seguridad en la siguiente administración, aunque dijo que ha trabajado bien ante la problemática, cuya atención no es cuestión de personas sino de coordinación entre instancias gubernamentales.