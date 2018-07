Aseguran que no retirarán kiosco

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El rumor del retiro del kiosco del jardín principal es falso, confirmó el Director de Obra Pública del Municipio de Irapuato, Jonathan Muñoz Angulo, quien, además, aseguró que será remodelado, pero se conservará en su totalidad.Aunque el alcalde interino del Municipio, Xavier Alcántara ya había señalado que el histórico monumento no sería retirado del jardín con las obras de rehabilitación que ya comenzaron a realizarse en la zona, usuarios de redes sociales se dijeron preocupados ya que en las imágenes de maquetas que ilustran el proyecto proporcionadas por la Dirección de Obra Pública no se aprecia el kiosco.“No, el kiosco no se tiene programado en ningún momento que se retire, incluso el proyecto incluye la adecuación del kiosco, hay un proceso de rehabilitarlo de hecho este tema ya lo había aclarado el alcalde le pondremos nuevo materiales, materiales más modernos”, explicó.Ante esto, el titular de Servicios Públicos recalcó que el kiosco solo será rehabilitado a la par del resto de las obras que incluyen iluminación moderna con lámparas tipo LED, ampliación para peatones en la calle Juárez, el desmantelamiento de postes, rejas protectoras, bancas y otros elementos que conforman actualmente el lugar, todo con una inversión de aproximadamente 16 millones de pesos.Uno de los aspectos a destacar dentro de las acciones preliminares, es la colocación de bancos y cerca perimetral para protección de los peatones, es decir que mientras se ejecuten los trabajos las personas no podrán caminar por el jardín principal; también fue cerrada a la circulación vehicular la calle Juárez, en el tramo comprendido entre las calles Ramón Barreto de Tábora y Obregón.El Director de Obras Públicas, Jonathan Muñoz Angulo, dio a conocer que semanalmente se desarrollarán reuniones de seguimiento, para conocer los avances y revisar los pendientes, a dichos encuentros han sido convocados Parques y Jardines, Alumbrado Público y representantes de la empresa constructora.Además, señaló que a partir de la presente semana se intensificarán los trabajos de la remodelación integral del jardín principal.Por último, recalcó que como se ha mencionado desde el principio del proyecto, ningún árbol será tocado por los trabajos en el jardín principal, por el contrario, a través de la Dirección de Parques y Jardines se le brindará mantenimiento constante para mantener vivas las áreas verdes.